Clip đáng xem nhất trong "Ngày của mẹ" để thấy một ngày bận "tối mắt tối mũi" các bà mẹ phải trải qua

Một đoạn clip dễ thương và quá đỗi chân thực về câu chuyện một ngày của bà mẹ ở nhà chăm con với đủ những công việc không gọi hết thành tên và cũng đủ cung bậc cảm xúc chính là món quà gửi đến tất cả các bà mẹ nhân Ngày của mẹ năm nay (13/5).



Esther Anderson là tác giả của rất nhiều clip thú vị về cuộc sống của các bà mẹ có con nhỏ. Với cách thể hiện hài hước cộng thêm sự cá tính và đáng yêu của cô con gái Ellia bé nhỏ, mỗi clip chị Esther thực hiện đều lột tả trúng phóc tâm trạng, cảm xúc chuẩn không cần chỉnh của các bà mẹ trong quá trình nuôi con. Chị hiện đang sinh sống tại Mỹ cùng chồng là anh Thad và 2 em bé đáng yêu. Họ đã có nhiều năm hạnh phúc bên nhau, cùng nhau làm việc, đi du lịch và tự quay lại câu chuyện của chính gia đình mình với những góc nhìn rất hóm hỉnh, chân thực.

Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ chưa bao giờ là công việc đơn giản và dễ dàng.

Trước đây, Esther đã từng có một clip gây “bão like” thu hút hàng chục triệu lượt xem từ cộng đồng mạng và các bà mẹ với tựa đề "Why moms get nothing done" (Tại sao mẹ làm việc gì cũng không xong" lý giải về việc vì sao mình đầu tắt mặt tối cả ngày mà không bao giờ làm hết việc nhà. Và tiếp sau đây lại là một câu chuyện khác ở khía cạnh khác cũng không kém phần thú vị trong hành trình chăm sóc và nuôi con của các bà mẹ. Câu chuyện vẫn kể về một ngày bình thường bận rộn chăm con như mọi ngày. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là lời nhắn nhủ mà tác giả muốn gửi đến những người phụ nữ đã, đang và sẽ làm mẹ nhân dịp Ngày của mẹ năm nay: Hãy thả lỏng cơ thể, giữ tinh thần lạc quan và tự tìm niềm vui trong chính những công việc bạn đang làm mỗi ngày giống như những đứa trẻ.

Một ngày bình thường của mẹ.

Trong đoạn đầu clip, người mẹ dường như khá căng thẳng và mệt mỏi khi phải “vật lộn” với các bé, từ việc dỗ con khi bé khóc, đưa con đi siêu thị, thu dọn bãi chiến trường con bày ra, thay tã bẩn cho con, làm bánh cho con ăn. Và sự cố sau cùng gần như khiến bà mẹ trẻ sụp đổ, đó là khi con gái bê đĩa bánh kem mẹ mới làm và bị rơi xuống sàn nhà. Thật kinh khủng, mọi sự thất vọng và chán nản hiện rõ trên khuôn mặt người mẹ.

Người mẹ mệt mỏi kể với chồng về một ngày bình thường ở nhà trông con như bao ngày khác.

Nhưng nửa sau clip, bé Ellia - con gái lớn của Esther giống như một sứ giả của thần tình yêu mang đến niềm vui, truyền thêm cảm hứng cũng như tiếp thêm động lực cho những bà mẹ đồng cảnh ngộ. Trái với tâm trạng bực bội và chán nản của người mẹ thì “bà cụ non” Ellia lại có thái độ và cách nhìn cuộc sống thật đáng yêu. Khi được bố Thad hỏi về một ngày của con đã diễn ra như thế nào, cô bé trả lời một cách rất chân thật về những việc đã làm cùng mẹ và em với đôi mắt lấp lánh niềm vui, đôi tay, gương mặt bé mô tả những hành động đầy yêu thương.

“Mẹ vào giường và ngủ cùng con” – cho dù có lúc con quấy rầy làm mẹ mất ngủ.

“Con yêu em nhiều lắm!” - kể cả khi em vừa tranh đồ chơi của chị.

“Mẹ đã hôn lên trán con” - mặc dù có lúc con mè nheo không chịu lên xe làm mẹ cáu.

“Mẹ và con chọc cho em cười” - khi mà mẹ phải thay tã bẩn cho em.

“Rồi còn đi siêu thị cùng nhau” - dù con đã bày bừa hàng hóa và mẹ phải dọn dẹp cho con.

Cô bé hào hứng kể lại giây phút chơi đùa vui vẻ bên mẹ và em.

Và khoảnh khắc mà bé nhớ nhất và cảm thấy đặc biệt nhất sau 1 ngày ở nhà cùng mẹ đó chính là lúc hai mẹ con cùng nhau ngồi ăn bánh, quệt kem vào mũi và cười đùa ngay dưới sàn nhà, nơi mà bé vừa làm đổ bánh lúc trước. Cô bé tỏ rõ niềm vui và hạnh phúc ngập tràn khi được ở bên em và mẹ. Dưới lăng kính của một đứa trẻ, bất cứ hành động nào của người mẹ cũng tràn đầy tình yêu. Và bé sẽ mãi ghi nhớ những hành động yêu thương đó mà thôi.

Những khoảnh khắc in đậm trong tâm trí cô con gái nhỏ khi ở nhà cùng mẹ.

Nhiều người cho rằng công việc của những bà mẹ ở nhà chăm con thật đơn giản, nhàn hạ và thường trong nhiều hoàn cảnh, những công việc này không được đánh giá cao. Tuy nhiên, chỉ có những bà mẹ thực sự ở trong hoàn cảnh này mới hiểu, việc vừa chăm sóc một đứa trẻ và vừa lo việc cơm nước, giữ cho nhà cửa sạch sẽ là điều vô cùng khó khăn. Và xoay quanh những công việc không tên ấy, người mẹ dễ trở nên cáu gắt, bực bội, hoặc nảy sinh tâm lý chán nản. Lâu dần tạo thành thói quen làm và làm cho qua ngày chứ người mẹ không còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và bên gia đình nữa.

Đoạn clip của gia đình chị Esther đã phần nào giúp các mẹ cởi bỏ tâm lý nặng nề và buồn chán khi phải vật lộn những ngày dài bên con nhỏ. Thay vì suy nghĩ tiêu cực và bực bội khi ở nhà chăm con, người mẹ nên sống chậm lại một chút, thả lỏng cơ thể và tìm cho mình những niềm vui ngay trong chính những việc mà mình đang làm mỗi ngày. Có như vậy, việc chăm sóc con cái sẽ trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều. Chị Esther cũng muốn gửi tặng clip ý nghĩa này đến các bà mẹ trên khắp thế giới nhân dịp Ngày của mẹ để bày tỏ sự trân trọng với "công việc vĩ đại" mà các bà mẹ đang đảm nhận.

Mẹ hãy gác lại mọi lo lắng, mệt mỏi và tự tìm thấy niềm vui mỗi ngày bên con yêu

Nếu một ngày mẹ cảm thấy mệt mỏi và quá đuối sức sau 1 ngày dài trông con vất vả, hãy tạm gác lại mọi chuyện và nghĩ về những niềm vui nho nhỏ. Hãy đặt những lo lắng, căng thẳng sang một bên và nghĩ lại giây phút nào đó mẹ đã bật cười cùng con, nghĩ về đôi mắt hấp háy tinh nghịch của con khi vui đùa, hay đơn giản chỉ là tiếng gọi “Mẹ ơi” thân thương mà bạn nghe mỗi ngày. Mọi muộn phiền, mệt mỏi sẽ như gió bay đi cùng tiếng cười giòn tan của con.

Ngày của Mẹ là ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5, vì vậy, năm nay, ngày của mẹ rơi vào ngày 13/5. Đây là ngày để những đứa con có dịp bày tỏ lòng biết ơn, tình yêu đối với người mang nặng, đẻ đau sinh thành và nuôi dưỡng mình thành người.

