Clip: Chú mèo dỗi hờn vì bị 'húi cua' toàn thân khiến cư dân mạng share điên đảo

"Trả lại lông cho ta..." (Nguồn facebook Linh Nguyen)

Theo chia sẻ của sen, do boss bị nấm nhẹ, nhằm tránh bệnh chuyển biến nặng hơn do mùa hè là thời điểm dịch nấm ở mèo hoành hành nên sen đã cẩn thận cạo lông cho boss để tiện chăm sóc. Chắc do tiếc bộ lông mượt mà, boss làm mặt buồn thiu kiểu dỗi hờn, mặc sen có nói gì cũng không thèm quan tâm.

Mặt buồn ơi là buồn... (Nguồn MXH)

Nhìn biểu cảm của boss thật không khác gì một em bé đang hờn dỗi mẹ cả. Clip nhanh chóng nhận hàng ngàn lượt thích và bình luận từ cư dân mạng chỉ trong một thời gian ngắn với những lời có cánh dành sự yêu thương cho chú mèo tội nghiệp...

"Sao bà không cạo nốt lông đầu với đuôi tôi đi, để vậy kì ơi là kì..." - facebook Hiếu Minh thay lời boss.

"Ôi em đáng yêu quá, như em bé vậy" - facebook Phuong Nguyen xuýt xoa.