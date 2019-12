Chuyên trang sắc đẹp Missosology tung BXH cuối cùng trước giờ G chung kết Miss World 2019: Lương Thùy Linh leo lên vị trí thứ 6 trong top 20

Vài tiếng trước khi chính thức diễn ra chung kết cuộc thi Miss World 2019 (Hoa hậu Thế giới 2019), chuyên trang sắc đẹp Missosology đã chính thức tung ra BXH cuối cùng dự đoán những người đẹp sẽ may mắn bước vào Top 20 thí sinh xuất sắc nhất.

Theo đó người đẹp Ấn Độ được dự đoán giành ngôi vị Hoa hậu và đại diện Việt Nam - Lương Thùy Linh đứng ở vị trí thứ 6. Giải thích cho việc đại diện Việt Nam không lọt Top 5 BXH cuối cùng, Missosology cho biết trên trang web chính thức: "If not for the continental restriction, we could have put Vietnam’s Luong Thuy Linh in the Top 5, together with the Philippine delegate, and our ranking would have changed a lot. Her presence cannot be ignored and we believe that she could give India a run for her money" (tạm dịch: Nếu không vì sự hạn chế của lục địa, chúng tôi có thể đã đưa đại diện Việt Nam - Lương Thùy Linh vào Top 5 cùng với đại diện Philippines, và thứ hạng của chúng tôi sẽ bị thay đổi rất nhiều. Chúng tôi tin rằng cô ấy có thể khiến đại diện Ấn Độ phải chạy đua).