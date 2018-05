Chuyện “nhặt vợ” trên cung đường phượt và phản ứng bất ngờ của chàng trai trẻ khi biết tin sắp làm bố

“Em không tiếc nuối vì không được gặp anh ở thời gian đẹp nhất bởi vì sau khi gặp anh, thời gian đẹp nhất mới bắt đầu”. Câu chuyện tưởng như trong ngôn tình ấy lại chính là hiện thực của Nhung và Trường. Họ là một cô gái 21 tuổi đầy cá tính nhưng cũng không kém phần thục nữ và một chàng trai mạnh mẽ, trưởng thành hơn nhiều so với tuổi đời thực.

Đam mê “phượt” se duyên chàng và nàng

Trường háo hức kể lại: “Cách đây 2 năm, Nhung có đăng lên page Phượt là muốn đi chơi mà không quen ai kèm theo một bức ảnh. Trong cả trăm bình luận thì mình cũng đánh liều nhắn tin, lúc đầu nghĩ chắc không vượt qua được các đối thủ thế mà may sao nàng lại trả lời. Sau đó bọn mình nói chuyện nhiều hơn, mục đích khi ấy chỉ là làm quen nhau để chuyến đi sắp tới được thuận lợi”.





Liều mình “trao thân gửi phận” cho người lạ và cái kết không tưởng

Anh chàng Nhật Trường thú nhận ban đầu có ý định “thả thính” nhưng lại sơ xuất để ảnh người yêu cũ trên facebook nên nàng Nhung giận một tuần. Đến khi có lịch đi Tà Xùa, cô nàng mới chịu trả lời tin nhắn của Trường. Nhắc lại khoảnh khắc ấy Trường không giấu được niềm vui.

“Không hiểu sao vợ mình lúc ấy cũng liều thật. Chưa bao giờ hai đứa gặp nhau mà dám bắt xe khách từ Hà Nội về một nơi xa lạ không có ai quen biết để đi Tà Xùa với mình. Vì trước đó bị Nhung hiểu lầm nghĩ mình bắt cá hai tay nên nhân cơ hội này mình cũng cố gắng quan tâm cô ấy để Nhung nhận ra được tình cảm của mình. Thật sự thì trong suốt khoảng thời gian nói chuyện trước khi gặp mình đã thích Nhung rồi”.

Ngỡ tưởng cô gái liều lĩnh ấy vì quá mê phượt mà dám đặt cược bản thân vào một nơi không biết trước được hiểm nguy nhưng Nhung bất ngờ tiết lộ: “Sở dĩ lúc đầu mình chọn Trường để trả lời tin nhắn vì trong một loạt những lời đề nghị chỉ có Trường là giới thiệu rõ ràng bản thân rồi mới đề cập vấn đề. Sau khi xem qua trang cá nhân mình cũng tin tưởng phần nào, có thể làm bạn được. Thực ra mình không mạo hiểm đến mức bất chấp để được đi chơi. Khi Trường nói muốn đi cùng mình lúc ấy rất muốn đi nhưng vẫn băn khoăn do dự nhiều thứ. Mình tìm hiểu trong danh sách bạn bè Trường thì rất may có bạn chung là thầy giáo của anh đồng nghiệp. Ngay lập tức mình nhờ anh đó gọi điện cho thầy thì thầy khen Trường rất nhiều. Dù đã yên tâm phần nào nhưng mình quyết định cài định vị vào điện thoại để lỡ có chuyện không may xảy đến.

Chuyến đi ấy rất đáng nhớ đối với mình. Mình không nghĩ Trường lại là người chu đáo, cẩn thận đến thế. Nghe nói hồi nhỏ vì bố mẹ bận đi làm suốt nên anh ấy đã biết chăm em, làm việc nhà, cơm nước cho gia đình. Tối hôm về đến Nam Định, có gió mùa đông bắc về mà mình không mang theo áo khoác nhưng không ngờ Trường đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, cả đồ đi phượt cho mình. Lúc đó mình bắt đầu thấy mến mến, su

Kỉ niệm mà mình nhớ nhất là lần lạc đường trong chuyến đi. Khi mình nói bị đau bụng Trường dừng xe lại hỏi han rồi định đưa mình vào bệnh viện gần nhất. Do sợ lạc đoàn nên mình gắng gượng nói không sao nhưng anh ấy vẫn kiên quyết một mực lo cho sức khỏe mình trước. Rồi những khi leo trèo mệt quá Trường cũng không ngần ngại cõng mình, ai nhìn vào cũng nghĩ bọn mình là một đôi thưc sự. Khi lên đến đỉnh Tà Xùa đúng lúc đang chụp ảnh checkin, Trường đột nhiên quỳ xuống chân mình dơ bó hoa cười toe toét hỏi: “Em có đồng ý làm người yêu anh không?”. Mình vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ nhưng không hiểu sao lại gật đầu theo phản xạ. Vì thế mà anh ấy không giấu được sự phấn khích hét to trên đỉnh núi. Nhớ lại khi nghe ba tiếng “Anh yêu em” vang vọng mà cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc vẫn còn cho đến tận bây giờ. Bắt đầu từ giây phút ấy chúng mình chính thức yêu nhau”.

"Vỡ kế hoạch" và phản ứng dễ thương của chàng trai trẻ

“Có baby rồi thì mình cưới thôi em!”

Mặc dù yêu xa nhưng cặp đôi Trường Nhung chưa từng xảy ra hiểu lầm hay giận dỗi. Mỗi người một nơi, bận bịu với việc học, việc làm nhưng họ luôn hướng về một ngày chung đôi phía trước. Nhung chia sẻ: “Chúng mình dự tính học xong ra trường mới cưới nhưng mọi việc bị “vỡ kế hoạch” của mình mà lại nằm trong kế hoạch của anh ấy. Kể ra thì xấu hổ nhưng một lần kỉ niệm ngày yêu nhau, hai đứa vui quá chén mà không kiểm soát được bản thân nên để lại “hậu quả”. Khi biết đã dính bầu, mình sợ hãi lắm, gọi điện báo tin cho Trường thì nhận được phản ứng bất ngờ.

Trường vô cùng hạnh phúc và đòi lên luôn Hà Nội để đưa mình đi khám. Tâm sự với mẹ, mẹ mình lúc đầu cũng buồn, thất vọng với mình lắm nhưng khi nghĩ đến những hoàn cảnh con gái bây giờ yêu đương mù quáng, nhẹ dạ cả tin mà bị người yêu bỏ rơi rồi phải làm mẹ đơn thân, thấy Trường như thế mẹ mình cũng mừng”.

Có vẻ những khó khăn trước mắt không khuất phục được ông bố trẻ. Nhung mới đến tháng thứ 2 của thai kì nhưng niềm hạnh phúc của Trường rộn ràng trong ánh mắt. Nhung xúc động kể “Khi mình cứ khóc lóc lo lắng thì anh ấy lại cười suốt, lại còn ngắm tờ giấy siêu âm như thôi miên rồi đi mua luôn thuốc bổ cho mình. Trường không cho mình làm việc nhà, anh ấy tự vào bếp nấu cơm, giặt giũ. Cũng ngay hôm sau Trường báo luôn với gia đình và đề cập chuyện đám cưới”.

Càng yêu nhiều thì người ta càng dễ mắc sai lầm, nhưng quan trọng là sau đó chúng ta sẽ thấy mình trưởng thành và biết sống vì người khác hơn. Tạo hóa đã quyết định ai là người bước chân vào cuộc đời mình nhưng chính chúng ta sẽ quyết định ai ở lại và ai phải ra đi. Và dường như sau sai lầm, chàng trai ấy đã có được những quyết định đúng đắn.

Khi được hỏi về “kế hoạch” có con, Trường tươi cười chia sẻ: “Chỉ đơn giản là muốn được như bố mẹ. Con đã lớn mà bố mẹ chưa già, mình không thích cuộc sống khi có các cháu lại chỉ còn là “bà với tôi”. Tình yêu là một chặng đường dài đi qua quen biết, gặp gỡ, yêu thương, thành vợ thành chồng rồi về già sớm tối bên nhau. Mình sẽ từ từ hưởng thụ, trải nghiệm chứ không thể vội vàng để tình yêu ấy bị bào mòn bởi gánh nặng cuộc sống, bởi trách nhiệm và nghĩa vụ. Có một gia đình nhỏ sẽ giúp mình cố gắng nhiều hơn. Một lý do đặc biệt quan trọng nữa, Nhung là một cô gái tốt và mình thì không muốn để lỡ mất cô ấy".

Hiện tại đôi vợ chồng trẻ vẫn tiếp tục với việc học, đi dạy thêm, phụ quán, bán hàng… Một chàng trai trẻ với sức mạnh tình yêu sẵn sàng lăn lộn trong cơm áo gạo tiền với xoong nồi, bàn chải, xà phòng, khăn tất miễn là có thể kiếm tiền lo cho vợ con. Dù sau câu truyện tình yêu ấy, sẽ có sự ngưỡng mộ, có những ánh mắt lo toan, những thở dài ái ngại nhưng đối với những người trong cuộc hạnh phúc không phải là tìm được đúng người để yêu mà là học cách yêu thương người mà ta đã chọn.