Chuyện khó tin nhưng có thật: Ngất xỉu do chải tóc

Alicia Renee Phillips, 32 tuổi, là chị gái của Gracie. Vào buổi sáng hôm 7/7, Alicia giúp em chuẩn bị sẵn sàng cho buổi đi lễ nhà thờ. Trong lúc chải tóc cho em, bất thần, Gracie đổ sụp người xuống và bị co giật.



Alicia kể lại: "Lúc Gracie đổ người về phía trước, tôi cứ nghĩ con bé đang đùa nhưng sau đó, việc này lặp lại và con bé bắt đầu phát ra tiếng ợ lên từ trong cổ họng. Bất ngờ, mọi thứ chuyển biến xấu rất nhanh khi môi Gracie đột nhiên tái nhợt và cô bé gục xuống. Thật may là tôi đã đỡ được em ấy. Nhưng đồng tử đã giãn ra tới mức mắt em gần như chỉ toàn màu đen. Gracie cứ thế nhìn chằm chằm vào khoảng không, không hề có phản ứng gì, cũng không động đậy chút nào. Đó là cảnh tượng đáng sợ nhất mà tôi từng chứng kiến", Alicia nói thêm.

Alicia chỉ hoàn hồn khi thấy Gracie mở mắt ra sau đó 1 phút. Lập tức, cô bé được gia đình đưa tới phòng cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đông Tennessee ở Knoxville.



Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành nhiều xét nghiệm - bao gồm đo huyết áp, thử điện tâm đồ và chụp não - tất cả đều cho kết quả bình thường.

Cuối cùng, một chuyên gia thông báo cho gia đình biết, Gracie bị ngất xỉu do chải tóc - tình trạng mà ông mới chỉ gặp chưa đầy 5 trường hợp mỗi năm.

Sau khi được chẩn đoán bị ngất xỉu do chải tóc, Gracie đã được xuất viện mà không cần bất cứ biện pháp điều trị nào.

Hiện tượng bất thường mà Gracie trải qua được cho là do việc kéo tóc đã kích thích một dây thần kinh trong đầu - dây thần kinh phế vị - từ đó dẫn tới giảm huyết áp, nhịp tim chậm lại và kết quả có thể là mất ý thức.

Alicia và Gracie.

Alicia quyết định chia sẻ câu chuyện của em gái lên Facebook để cảnh báo mọi người về "một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời mình": "Nếu một đứa trẻ phàn nàn với bạn về tình trạng đau bụng hay cảm thấy chóng mặt trong lúc chải tóc, hãy đảm bảo rằng, trẻ được ngồi xuống và để mắt tới bé thật cẩn thận!".



Bài viết của Alicia đã nhận được hơn 216.000 lượt chia sẻ và rất nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng. Cô tâm sự: "Giờ thì tôi thấy mình không quá ngớ ngẩn nữa. Bởi tôi biết hiện tượng này từng xảy ra với những người khác".

Ngất xỉu do chải tóc là gì?

Ngất xỉu do chải tóc khiến nạn nhân lên cơn co giật trong quá trình làm tóc, giống như các cơn co giật khi bị động kinh nhưng không giống động kinh ở điểm, những cơn co giật này không liên quan tới tình trạng phóng diện của nơ-ron trong não.

Sonia Batra, chuyên gia da liễu tại Santa Barbara ở California, giải thích trên tờ ABC News: "Ngất xỉu do chải tóc được cho là bắt nguồn từ tình trạng giảm đột ngột huyết áp - vốn tạm thời giảm lượng máu cung cấp cho não. Ngất xỉu do chải tóc là phản ứng tương tự những người ngất xỉu khi được lấy máu hoặc đứng trước cảnh máu me".

Hành động kéo tóc trong lúc chải đầu được cho là kích thích dây thần kinh phế vị, khiến huyết áp nạn nhân giảm và nhịp tim chậm lại. Kết quả là nạn nhân bị mất ý thức.

Tiến sĩ Alison Tothy, Phó giáo sư chuyên ngành Nhi khoa tại Đại học Chicago, phát biểu trên tờ Today: "Hiện tượng này thực sự rất thú vị. Chúng tôi nghĩ rằng, đó có thể do cơn đau vì bị kéo căng da đầu hay còn gọi là kích thích da đầu hoặc nỗi sợ hãi khiến cơ thể cảm thấy mình sắp ngất xỉu và thực sự, nó đã làm vậy".

Tiến sĩ Dan Fain, trưởng khoa thần kinh học bệnh nhi nội trú tại Bệnh viện Nhi Helen DeVos ở Michigan, bổ sung: "Vì một lý do nào đó, hệ thống giác quan của bạn gửi đi tín hiệu buồn cười này và cơ thể lập tức phản ứng".

Hiện chưa rõ mức độ phổ biến của hiện tượng ngất xỉu vì chải tóc. Nhưng theo Tiến sĩ Michael Riker, bác sĩ nhi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đông Tennessee, ông chứng kiến dưới 5 trường hợp như vậy mỗi năm.



Triệu chứng của nạn nhân bị ngất xỉu do chải tóc bao gồm:

- Buồn nôn

- Chóng mặt

- Đổ mồ hôi

- Mắt mờ

- Ngất xỉu

Phần lớn nạn nhân khỏi hẳn rối loạn này trước khi bước vào tuổi 13-19.

Tuy nhiên, không cần biện pháp điều trị nào. Chỉ cần bệnh nhân lưu ý vào viện kiểm tra nếu họ bị ngất xỉu hay lên cơn co giật.

Nếu ai đó cảm thấy chóng mặt trong lúc làm tóc, nên nằm ngay xuống và giơ cao chân lên.

Mặc dù có thể khó khăn, nhưng Tiến sĩ Fain khuyên nạn nhân cố gắng giữ bình tĩnh bởi lo lắng chỉ khiến họ có nguy cơ bị ngất xỉu lần nữa.

Những người thường xuyên bị ngất xỉu do chải tóc được khuyên nên đảm bảo cơ thể đủ nước và ăn uống đầy đủ trước khi làm gì động chạm đến tóc.



Theo DailyMail