Chuyên gia thời tiết lý giải hiện tượng mùa đông miền Bắc vẫn nắng nóng như mùa hè

Dù đã bước vào mùa đông nhưng nhiều ngày qua, thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn có nắng gắt vào buổi trưa, nhiệt độ có nơi lên trên 31 độ C khiến nhiều người cảm thấy oi bức, nắng nóng khó chịu như mùa hè.

Trả lời PV VTC News về hiện tượng này, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây có thể coi là một hiện tượng bình thường của thời tiết và khí hậu trong giai đoạn đầu mùa đông.

Những ngày đầu tháng 12, thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn nắng nóng trên 30 độ C.

Theo chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa đông 2018-2019 bắt đầu sớm với đợt gió mùa đầu tiên xảy ra vào những ngày đầu tháng 9.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu mùa, các đợt không khí lạnh khi ảnh hưởng đến nước ta có tần suất không cao, khoảng 7-10 ngày mới có một đợt, không như những đợt giữa mùa, có thể 4-5 ngày lại có một đợt.

Cùng với đó, trong thời gian đầu mùa, xen kẽ giữa các đợt không khí lạnh sẽ là những đợt nắng ấm, còn trong giai đoạn cuối mùa là hiện tượng mưa phùn và sương mù xen kẽ giữa các đợt không khí lạnh.

“Nguyên nhân chính của những đợt nắng ráo trong đầu mùa như những ngày vừa qua có thể do 2 nguyên nhân. Đầu tiên là do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây và nguyên nhân thứ hai là do không khí lạnh lấn sâu xuống phía Nam, gây mưa cho miền Trung khi kết hợp địa hình dãy Trường Sơn, còn miền Bắc thì nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nên trời khô ráo”, chuyên gia lý giải.

Miền Bắc chuẩn bị đón gió mùa đông bắc mạnh

Theo các thông tin cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 6/12, rạng sáng 7/12, khả năng có một đợt không khí lạnh cường độ mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Thời tiết có thể chuyển mưa trong đêm 6 và ngày 7/12.

Từ 7/12, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống.

Sau đó, không khí lạnh được tăng cường liên tục trong các ngày 9 và 10/12, duy trì trạng thái trời rét ở Bắc Bộ.

Các đỉnh núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa, Sìn Hồ đêm và sáng có khả năng rét dưới 5 độ C. Đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143 m so với mực nước biển băng giá có thể bao phủ dày. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ khoảng 14-21 độ C.

“Do không khí lạnh đầu mùa và cuối mùa thường khó dự báo hơn chính giữa mùa đông nên các thông tin dự báo cần phải thường xuyên được cập nhật, thời hạn dự báo trong đầu và cuối mùa cũng ngắn hơn so với giữa mùa”, chuyên gia cho biết.