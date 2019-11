Chuyên gia lý giải băn khoăn của các bạn tuổi 30: Nên mua gói bảo hiểm nào cho bản thân và đầu tư gói tài chính dài hạn nào là hợp lý nhất

Bảo hiểm nhân thọ

Là quá sớm:

Trong trường hợp rủi ro đặc biệt xảy ra, do gói bảo hiểm mua ở mức thấp nên số tiền bảo hiểm không đáng kể so với tình hình tài chính của người thân. Trong trường hợp rủi ro không xảy ra, lợi suất đầu tư của gói bảo hiểm thấp hơn hẳn so với các kênh đầu tư khác như gửi tiết kiệm ngân hàng hay trái phiếu hoặc cổ phiếu.