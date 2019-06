Chuyện đó đâu ai ngờ: Hotgirl gây sốc với bộ ảnh khỏa thân ở hồ sen từng đóng MV của... Chi Pu

Cô nàng Chi Pu chẳng biết là nên khóc hay nên cười khi mà MV Anh ơi ở lại bất ngờ được nhắc lại với câu chuyện liên quan đến Lê Thu Hương - hotgirl đang bị chỉ trích tơi tả vì bộ ảnh khỏa thân phản cảm ở đầm sen. Chẳng là Lê Thu Hương đóng vai quần chúng trong MV Anh ơi ở lại, tuy chỉ xuất hiện ở phân cảnh nhỏ - là cung nữ hầu hạ bên cạnh nhà vua nhưng Lê Thu Hương vẫn vui vẻ chia sẻ hình ảnh lên Facebook cá nhân.

Khi ồn ào về bộ ảnh khỏa thân bùng nổ, hình ảnh Lê Thu Hương khi quay MV lại được cộng đồng mạng đào mộ. Ngoài MV Anh ơi ở lại, Lê Thu Hương cũng đóng vai phụ trong phim Siêu quậy nhưng đã bị cắt vai bởi tai tiếng của cô làm đoàn phim bị ảnh hưởng.

Thu Hương khi quay MV "Anh ơi ở lại".

Trên các diễn đàn giải trí, một số khán giả bình luận: "Khổ thân Chi Pu, bỗng dưng bị nhắc tới vì cô hotgirl này", "Từ 1 bộ ảnh phản cảm mà bao nhiêu người chịu vạ lây, lần sau làm gì cũng phải cân nhắc thật kỹ", "Cũng xem như 1 cách PR miễn phí cho MV, Chi Pu nên vui lên", "Các cô diễn viên trẻ bây giờ làm gì cũng nên suy nghĩ trước sau, để vì mình mà bao nhiêu người bị ảnh hưởng đây này".

Một số hình ảnh đời thường của Thu Hương.

Về phía Lê Thu Hương, người đại diện của cô gái trẻ cho biết đã nhờ công an vào cuộc để điều tra người phát tán bộ ảnh bên đầm sen. Người này cho biết: "Tôi cũng đã nhận được thông tin do bạn bè gửi đến và đã nhờ cơ quan công an làm sáng tỏ sự việc. Đây là hành động bôi nhọ danh dự người khác. Trong vài ngày tới, phía cơ quan chức năng sẽ tìm ra chân tướng sự việc cũng như đưa người tung những hình ảnh này ra ánh sáng, buộc họ phải đính chính và xin lỗi Thu Huơng công khai. Tạm thời, tôi không muốn chia sẻ gì thêm, để tránh việc người tung ảnh nóng sẽ "giật mình" mà tìm cách chối tội".