Chuyện đánh ghen "lãi" chưa từng có của cô vợ "dại ăn người", vừa được chồng lại vừa ôm trọn 2 cái nhà 9 tỷ

Có chị em nào từng tâm đắc với câu thoại của nhân vật Thư trong phim Về nhà đi con chưa? "Đời đã cho vai thì phải diễn, đúng thì làm nai mà sai thì làm cáo" - chân lý của cô Thư trong phim lại được tái hiện ở phiên bản thật của cô Thư ngoài đời trong câu chuyện dưới đây khiến hội chị em vô cùng thích thú.

Tài khoản facebook mang tên Ngọc của Kiên đã chia sẻ câu chuyện của mình trên 1 diễn đàn: "Các chị ơi lại là em đây, cái tên nói lên tất cả đúng không ạ. Hôm lâu rồi em lên hội than vãn chuyện chồng ngang nhiên cặp bồ và em định ly hôn ấy, nhưng may mà được 1 chị khuyên em mới ngộ ra chân lý. Giờ em sẽ kể ngay màn 'phá đảo' cho các chị nghe, em sướng từ hôm mọi thứ bung bét đến giờ.

Ảnh minh họa

Khổ chả cái dại nào bằng, em nghe lão chồng ở nhà chỉ ăn với đẻ, bán ít hàng online mà có ăn thua đâu. Cơ bản chồng em kiếm được nên thành ra em ỷ lại. Đấy cũng là vấn đề mà khi phát hiện ra tình địch hơn mình ở nhiều thứ em đã định bất lực buông tay. Em có tâm sự để hỏi dò thông tin từ anh bạn của chồng, anh ấy cũng bảo em quyết định như thế là dại.

Mất 2 ngày suy nghĩ cuối cùng em phải là con 'dại ăn người', đời đã ép thì phải diễn cho hết phim. Em vẫn ngon ngọt với chồng. Cũng tủi lắm các chị ạ, lão bảo nếu em biết điều làm ngơ thì em sẽ có mọi thứ, còn không lão để cô ta thế chân em trong cái gia đình này.

Đỉnh điểm là lần lão bảo đi công tác nhưng thực ra là đưa bồ đi Phú Quốc, em tìm được code máy bay với khách sạn có tên nó mà. Em mới dùng hết sự kiên nhẫn để xin lão nghĩ lại nhưng chồng em vẫn cương quyết đi. Đã thế còn cáu hất tay em ngã vào cái lọ hoa trên bàn ăn.

Thôi không dài dòng nữa vì sau hành động ấy em mới biết mình cần làm gì. Em sang nhà bố mẹ chồng nhiều hơn, có cái gì ngon mang cho ông uống rượu. Em diễn vai nạn nhân đủ để mẹ chồng nhận ra em đang buồn. Trước giờ em cũng biết điều nên được lòng nhà chồng lắm.

Đúng hôm 2 mẹ con đi thử quần áo bà thấy tay em có vết cứa dài (từ hôm vợ chồng xô xát nhưng thực chất là tự em cứa) bà hỏi cả 1, 2 vết bầm tím trên người nữa. Em giả vờ kiểu giấu giếm để bao che cho chồng. Đồng thời mặt khác em phím con bé nhà em nói vài câu bâng quơ với cô em chồng thế là không khó gì để mẹ chồng đoán được sự tình.

Em vẫn bênh chồng nhé, nhưng thực chất cố để lộ sự vô tâm, vô tình của lão cho nhà chồng biết. Vậy là mẹ chồng em cáu quá quyết đòi công bằng cho con dâu (nghe đâu bố chồng em từng như thế nên bà đồng cảm với em lắm).

Em khóc lóc cho mẹ chồng xem tin nhắn của ả bồ kia mà em gài nó để nó 'bung lụa'. Mà đúng là trời giúp em nhé. Chồng có ý định mua nhà cho bồ nhưng vô tình lại bị em rể gặp được (nó làm bất động sản) thế là vợ chồng nó về kể lại ngay với bố mẹ chồng em.

Mẹ chồng bảo em không phải lo lắng gì hết, căn nhà vợ chồng em đang ở vốn đang đứng tên bố chồng em, ông bà sẽ sang tên cho mẹ con em phòng trường hợp bất trắc. Nhưng em vẫn tỉnh lắm, em từ chối, nói gì em cũng chỉ là con dâu không thể bằng con trai ông bà được. Em nói 1 câu: 'Con chỉ cần bố mẹ giúp con để anh Kiên nhận ra bài học và về với vợ con, còn căn nhà này con muốn là nơi để chồng con trở về'. Thế là ông bà phục em lắm, càng thêm tin tưởng.

Ảnh minh họa

Đoạn chồng mua nhà cho bồ đúng là vui hơn Tết. Nhờ thằng em rể mà cả nhà em được mấy mặt 1 lời. Tất nhiên lúc này em phải ở nhà đắp chăn 'truyền nước' rồi, mình là người bị tổn thương mà. Không ngờ bố chồng em cứng đến mức bắt chồng em có mua thì cái nhà ấy phải đứng tên em, còn con hồ ly kia bị mẹ chồng em dọa cho khiếp vía. Tiếc quá không được xem màn ấy.

Giờ thì 2 cái nhà gần như của em hết (định giá hơn gần 9 tỷ nhé các mẹ), bố mẹ chồng viết di chúc nếu chồng em có thay lòng đổi dạ thì mẹ con em sẽ được sở hữu. Còn cái chung cư để tỏ thành ý muốn quay về, chồng em đã để vợ thụ hưởng như một món quà. Em cũng có tí vốn mở cửa hàng riêng rồi, giờ đố ai khinh em được nữa".

Đúng là hoàn cảnh dồn phụ nữ vào thế muốn tử tế, ngoan hiền cũng không nổi. May thay, diễn xuất xuất thần của cô vợ trên đã có tác dụng. Quan trọng hơn cả là cô ấy đã nén nỗi đau vào trong, biến những thiếu sót của bản thân thành vũ khí khá nguy hiểm. 1 phần cũng do may mắn vì cô có được nhà chồng hiểu chuyện nhưng hơn ai hết, phụ nữ rơi vào cảnh bị chồng phản bội hãy dùng lý trí để đối mặt. Dù đi hay ở, tha thứ hay ly hôn, chị em hãy đưa ra quyết định phù hợp với mình nhất, để sau này có thế nào cũng không hối hận.