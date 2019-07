Chuyện của “lụa”: Từ sự mỏng manh, nhẹ nhàng đến sự thanh lịch đầy quý phái

Thời phong kiến, Lụa được coi là thứ quý báu, chỉ có vua chúa và quan lại mới có thể có được. Vải lụa thường được người ta sử dụng để may quần áo, trang phục vì loại vải này mỏng, nhẹ lại có khả năng phản chiếu ánh sáng khá độc đáo nên rất được ưa chuộng. Lụa đã được đưa vào câu thành ngữ: "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân", là hình tượng được nhắc tới trong bài hát "Áo lụa Hà Đông" của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên, cùng được xuất hiện trong bộ phim "Áo lụa Hà Đông" với hình ảnh chiếc áo dài.

Trong xã hội hiện đại, người ta bỗng trở nên "thờ ơ" với những gì thuộc về truyền thống hơn, nhưng không thể phủ nhận được rằng lụa luôn giữ vai trò quan trọng và không thể thay thế trong đời sống hiện nay. Hiểu được giá trị và ý nghĩa của Lụa, chị Huyền Trang - Founder của thương hiệu thời trang HERS 1990 đã chọn loại vải này làm giá trị cốt lõi trong những bộ trang phục thiết kế của mình.

HERS 1990 là thương hiệu thời trang với những sản phẩm chuyên về lụa cho phái đẹp. Hiện nay, có quá nhiều những nhãn hàng thời trang công sở, một thương hiệu muốn đứng vững phải tìm cho mình những lối đi khác biệt. HERS 1900 đã lựa chọn chất lượng thay vì số lượng, những trang phục của thương hiệu này được may hoàn toàn bởi vải lụa cao cấp chứ không phải những chất vải thông thường. Vì sao lại lựa chọn vải lụa mà không phải thứ vải khác? Đầu tiên lụa là thứ vải mà đối với người Việt Nam là biểu tượng của sự sang trọng, quyền quý lại vừa thể hiện được mềm mại, nền nã, đậm chất Á Đông; thứ hai, lụa là thứ vải mỏng nhẹ, co giãn, mát và rất dễ chịu với các chị em. Đặc biệt là những bộ đồ công sở thì tính sự thoải mái luôn là điều được chú trọng hơn cả.

Những mẫu thiết kế được thực hiện bởi HERS 1990 đều mang trong mình những câu chuyện riêng, chất chứa những tâm huyết của người thực hiện. Đó là sự tỉ mỉ trong từng đường kim, mũi chỉ, là sự đầu tư chất xám hết sức nghiêm túc để cho ra đời những bộ trang phục với nét đẹp tinh tế, tôn lên vóc dáng của người phụ nữ Việt Nam. HERS 1990 luôn muốn đề cao giá trị truyền thống nhưng bên cạnh đó không làm phá vỡ đi quy luật của cuộc sống, thương hiệu luôn cập nhật xu hướng thời trang mới nhất. Đây là sự kết hợp đầy dụng ý và tinh tế giữa những giá trị truyền thống tốt đẹp với sự hiện đại, tân tiến, có thể coi là một sự "phá cách" trong những thiết kế của thương hiệu này.

HERS 1990 mới đây đã khai trương cơ sở thứ 3 tại địa chỉ: 230 Khâm Thiên và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ những khách hàng yêu quý. HERS 1990 mong rằng không chỉ dừng lại ở cửa hàng thứ 3, thương hiệu này sẽ còn mở rộng thêm nhiều cơ sở trên cả nước và nhận được nhiều hơn nữa sự yêu thích từ phía khách hàng.