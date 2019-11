Chuyện buồn của cô sinh viên "chạy" vào ngành công an giá 300 triệu

Theo hồ sơ vụ án, Phước không có nghề nghiệp gì ổn định. Từ năm 2014-2017, do không có tiền tiêu xài nên Phước nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Theo đó, Phước tự giới thiệu mình thạc sĩ, giảng viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Và rằng mình có quen biết nhiều người có chức vụ trong ngành công an, có thể xin vào biên chế ngành công an, xin được biển số xe ô tô đẹp…



Khoảng vào đầu tháng 9-2014, chị Đặng Thị Thu H. được bạn giời thiệu rằng Phước có khả năng xin được vào biên chế ngành công an với giá 300 triệu. Ngày 10-9-2014, chị H. đi với người bạn và một người đàn ông tên Tuấn (chưa biết họ tên cụ thể) đến một quán cà phê để gặp Phước.

Bị cáo Nguyễn Bá Phước tại tòa sơ thẩm hồi tháng 8-2019. Ảnh: Hồng Anh

Tại đây, Phước cũng tự giới thiệu mình như trên. Phước nói sẽ xin cho chị H. được vào biên chế ngành công an nhưng phải đưa trước 150 triệu. Đến khi có quyết định tạm tuyển vào ngành thì chị H. sẽ đưa đủ số tiền còn lại. Tin tưởng, chị H. đồng ý đưa cho Phước 150 triệu, có viết biên nhận nhận tiền. Sau khi nhận được tiền thì Phước lánh mặt chị H. rồi bỏ trốn...

Tại phiên tòa sơ thẩm, vị thẩm phán hỏi chị H. về quá trình đưa tiền cho Phước để chạy vào ngành công an. Chị H. kể, mới ra trường chưa xin được việc làm lại rất thích làm trong ngành công an nên mới tìm tới Phước. Qua người bạn biết Phước có quen biết xin được nên mới nhờ…

Người bạn giới thiệu Phước cho chị H. thì cho biết cũng không quen Phước trực tiếp mà do người tên Tuấn giới thiệu. Tuấn là bạn của bạn chị này. Hôm chị này dẫn chị H. đi gặp Phước thấy Tuấn mặc quần áo bộ đội đàng hoàng nên… tin Phước! Vì niềm tin của chị này mà chị H. cũng tin theo và giao số tiền 150 triệu cho bị cáo.

Bị cáo Phước chờ tòa phúc thẩm xét xử ngày 28-11. Ảnh: Hồng Anh

Cũng theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 12-2017, anh Nguyễn Thanh Đoàn có nhu cầu xin biển số xe ô tô 65A-139.79 nên qua một người khác giới thiệu gặp Phước. Ngày 4-12-2017, Phước hẹn Đoàn ra quán cà phê nói chuyện. Phước hứa xin được biển số xe như trên cho Đoàn với giá 110 triệu đồng. Khi đăng ký biển số xong thì giao tiền nên Đoàn tin tưởng và đồng ý. Đến hôm sau Phước nói Đoàn đưa trước 60 triệu để làm biển số nhưng Đoàn đưa xe đến công an để làm thì không được. Đoàn tìm Phước để hỏi thì Phước tắt máy rồi bỏ trốn…

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ quy kết Phước đã lừa tổng cộng năm vụ, trong đó có hai vụ lừa xin vào ngành công an, hai vụ thuê xe mang thế chấp và một vụ làm biển số xe, chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỉ đồng.

Ngày 28-11, tòa đưa ra xét xử phúc thẩm do chị Đặng Thị Thu H. kháng cáo. Chị H. kháng cáo yêu cầu tòa án tăng hình phạt đối với Phước. Ngoài ra, chị H. còn mong muốn được trả lại số tiền mà bị cáo Phước đã lừa lấy của chị trước đó là 137 triệu.

Ra tòa, chị H. cho rằng tâm lý của một sinh viên mới ra trường rất mong sớm có việc làm. Chị học chuyên ngành anh văn, không biết rằng chạy vào ngành công an là vi phạm pháp luật. Chị H. nói tin tưởng Phước nên mới đưa tiền cho bị cáo để mong sớm có công việc ổn định

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm nhận định rằng mức án 13 năm mà tòa sơ thẩm tuyên phạt đối với bị cáo Phước là phù hợp rồi, không thể tăng thêm nữa. Cũng theo tòa, chị H. đưa 137 triệu cho Phước để nhằm mục đích được vào ngành công an, việc đưa tiền này là trái pháp luật. Do đó, tòa sơ thẩm buộc Phước nộp lại 137 triệu để sung công là đúng quy định pháp luật.

Hầu hết những vụ chạy việc ở Cần Thơ khi đưa ra xét xử tòa án đều tuyên tịch thu sung công đối với số tiền mà các bị hại đưa cho bị cáo để chạy việc. Như thế là việc làm thì không có mà tiền thì mất hàng trăm triệu đồng.