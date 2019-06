Chưa từng có tại "Người ấy là ai?": 2 chàng màu tím xuất hiện trong 1 tập và mối quan hệ giữa họ khiến ai nấy ngã ngửa

Tập 8 Người Ấy Là Ai? - Mùa 2 vừa lên sóng lúc 21h thứ Sáu 07/06 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2 và Vie GIẢITRÍ. Nữ chính của tập này là Minh Thúy, cô gái 24 tuổi từng trải qua một mối tình đổ vỡ.

Trong tập này, có 2 chàng trai giới tính thứ 3 xuất hiện. Người đầu tiên là Đức Hiền đã bị Minh Thúy loại từ vòng 1.

Đức Hiền.

Đức Hiền chia sẻ anh 38 tuổi và chỉ mới công khai bản thân khoảng 1 năm gần đây. "Anh muốn nhờ chương trình để cổ vũ những người giống anh đang vì áp lực cuộc sống, xã hội, người thân mà phải giấu đi bản thân mình. Anh từng trải qua một số sự cố, nỗi đau trong quá khứ đến mức trở thành 1 người suy nghĩ, hành động tiêu cực, phải điều trị trầm cảm 3 năm… cho đến khi có người đến vực anh dậy, người đó cũng là động lực để anh come out với mọi người. Vì come out quá muộn nên anh trở thành 1 người tích cực cũng muộn hơn…" – Đức Hiền trải lòng.

Giữ bí mật về người đã vực mình dậy, Đức Hiền gửi đến bố mẹ lời chia sẻ: "Mong cha mẹ hiểu con hạnh phúc khi được sống thật với bản thân mình, và sẽ càng hạnh phúc hơn nếu có sự chấp nhận của cha mẹ, mọi người".

Lắng nghe câu chuyện, Hương Giang xúc động bày tỏ: "Giang muốn nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh: Đừng để con mình mất quá nhiều năm chỉ để sống trong vỏ bọc hạnh phúc ảo tưởng do cha mẹ xây dựng… Hãy cho con mình được hạnh phúc sớm hơn".

Bên cạnh Đức Hiền, anh chàng giới tính thứ 3 lộ diện là Sơn Tùng. Bước ra trong sân khấu toàn ánh tím, đi cùng chàng chuyên viên đào tạo pha chế nước hoa còn có mẹ của anh. Mẹ Sơn Tùng bộc bạch: "Đã là mẹ, con mình thế nào cũng là con mình. Cô mong những đấng cha mẹ hãy cởi mở để con cái rút ngắn thời gian che giấu mà sống thật với mình. Con mình, mình biết từ bé, nói không biết thì là vô tâm… Ngày Tùng chia sẻ thương 1 chàng trai cô đã nói với con rằng: Người mẹ yêu mẹ đã chọn rồi, còn người con yêu con có quyền chọn…".

Sơn Tùng.

Cảm xúc càng bùng nổ hơn khi Sơn Tùng chia sẻ hôm nay người anh yêu cũng có mặt trong chương trình này. Đúng lúc này, Đức Hiền – chàng trai đã lộ diện ở vòng 1 chính thức bước ra khiến dàn cố vấn vừa vỡ òa trong kinh ngạc, vừa phấn khích tột độ.



Khi được Trấn Thành hỏi rằng Sơn Tùng đã làm những gì để vực dậy cũng như khiến Đức Hiền đến với chương trình như những gì anh đã chia sẻ trước đó thì chàng bác sĩ thú y này chỉ nhẹ nhàng đáp: "Chắc có lẽ là vì tình yêu thôi!". Đứng bên 2 chàng trai, mẹ Sơn Tùng một lần nữa khiến mọi người ngưỡng mộ với câu nói: "Cô chọn thà có thêm 1 người con còn hơn mất đi người con trai duy nhất…".

Trên sân khấu Người ấy là ai? tập 8, Sơn Tùng - Đức Hiền còn trao nhau những cử chỉ tình tứ khiến khán giả và ban cố vấn "chảy tim", đồng loạt chúc phúc cho họ.

