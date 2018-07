Chưa già mà da đã có dấu hiệu lão hóa chỉ vì hay mắc những thói quen này

Một số dấu hiệu lão hóa như nám, tàn nhang hay vết nhăn hoàn toàn có thể xuất hiện sớm ngay cả khi bạn còn trẻ. Ngoài các tác nhân từ môi trường thì những thói quen thường mắc phải sau cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng trên. Do đó, hãy chú ý thay đổi những thói quen gây lão hóa ngay từ hôm nay bạn nhé.



Ăn quá nhiều đồ ngọt

Thói quen nạp quá nhiều đường là nguyên nhân thúc đẩy quá trình lão hóa sớm trên da. Lượng đường vượt quá mức cần thiết sẽ làm tổn thương collagen và elastin. Lúc này, da sẽ dần mất đi độ săn chắc tự nhiên và xuất hiện các nếp nhăn. Bên cạnh đó, thực phẩm chứa nhiều đường cũng làm tăng tiết dầu nhờn dư thừa và gây mụn.

Để tránh những tác hại trên, bạn hãy điều chỉnh lượng đường nạp vào cơ thể sao cho phù hợp. Thay thế chúng bằng một số sản phẩm như đường thốt nốt, mật ong… sẽ giúp tạo vị ngọt tự nhiên và có lợi hơn cho sức khỏe.

Chống tay vào cằm

Nhiều người có thói quen chống tay vào cằm mỗi khi rảnh rỗi hay đang suy tư. Tuy nhiên, việc làm này lại vô tình khiến da dễ bị lão hóa sớm. Do khi chống tay, bạn sẽ tạo áp lực vào vùng da ở vị trí cằm và làm ảnh hưởng đến độ đàn hồi của chúng. Hơn nữa, thói quen trên còn có thể khiến vi khuẩn từ tay xâm nhập vào da và gây mụn. Do vậy, hãy thay đổi ngay thói quen này để hạn chế những tác hại trên.

Thường xuyên cậy, nặn mụn

Cậy hay tự ý nặn mụn là thói quen hàng đầu cần loại bỏ để không gây hại da. Do khi nặn mụn sai cách có thể gây ra các tổn thương. Việc nặn, bóp cũng là nguyên nhân khiến độ đàn hồi trên da bị ảnh hưởng. Thói quen này còn khiến các vết thâm, sẹo do mụn đua nhau xuất hiện. Thay vì thói quen tự ý cậy mụn, bạn nên lựa chọn các phương pháp trị mụn an toàn và hiệu quả hơn.

Nằm áp má xuống gối

Nằm nghiêng áp má xuống gối là thói quen ngủ của nhiều người. Việc áp một bên má xuống gối trong suốt đêm sẽ tạo áp lực lên vùng da này. Đây cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến độ đàn hồi của da, khiến các nếp nhăn hình thành sớm.

Thường xuyên thức khuya

Một trong những thói quen người trẻ hay mắc phải đó chính là thức khuya. Việc làm này không chỉ gây hại cho sức khỏe mà chúng còn là nguyên nhân khiến làn da dễ bị lão hóa sớm. Thiếu ngủ sẽ làm da mặt dễ bị sạm màu, xuất hiện các quầng thâm. Bên cạnh đó, việc thức khuya cũng khiến bạn luôn trong tình trạng nheo mắt hay ngáp ngủ, làm gia tăng các nếp nhăn trên da nữa đó.

Không dùng kem chống nắng

Để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời là nguyên nhân hàng đầu gây ra các dấu hiệu lão hóa. Các tia có hại trong ánh nắng sẽ khiến da dễ bị thâm sạm, xuất hiện tàn nhang hay vết nám. Bởi vậy, dùng kem chống nắng sẽ là bước làm rất cần thiết để bảo vệ làn da khỏi những tác nhân gây hại. Bạn hãy lưu ý thoa kem chống nắng 30 phút trước khi ra ngoài để chúng phát huy tác dụng tối ưu.