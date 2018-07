Chưa cần xem đến chỉ tay, bàn tay to hay nhỏ cũng nói lên vận mệnh của một người, nhìn thoáng qua là biết được ngay

Tay to hay tay nhỏ sẽ tốt? Người xưa thường hay nói rằng tay to sẽ nắm được rừng còn tay nhỏ sẽ nắm được vàng, tay to nắm cả trái đất còn tay nhỏ sẽ nắm bắt được vận may, tài lộc.

Do đó, có thể nói rằng tay nhỏ hay tay to đều có ưu điểm, nhược điểm riêng. Vậy làm thế nào để xác định được kích cỡ của bàn tay? Không có một tiêu chuẩn cố định nào để xác định kích cỡ của bàn tay mà chỉ có thể xác định nó to hay nhỏ theo vóc dáng của một người. Một người được cho là có bàn tay nhỏ khi vóc dáng của họ lớn và bàn tay trông nhỏ hơn so với vóc dáng. Ngược lại, một người được cho là bàn tay lớn nếu vóc dáng của họ nhỏ nhắn còn bàn tay lại trông to, không cân đối với cơ thể. Bàn tay trông hài hòa với các bộ phận khác trên cơ thể thì sẽ có một vận mệnh tốt hơn.

(Ảnh: Internet)

Theo nhân tướng học, một người nhỏ nhắn nhưng có tay to thường gặp may mắn trong tài lộc nhưng vì thói quen tiêu tiền không biết kiểm soát, họ thường xài nhiều hơn số tiền họ kiếm được. Nói về tính cách, người có bàn tay to lại rất thận trọng, không bao giờ làm mà chưa lên kế hoạch kỹ lưỡng. Do đó, những người này rất thích hợp để làm những việc phức tạp, cần kỹ năng phân tích tốt.

Ngoài ra, những người này thường bảo thủ, không quá đề cao vật chất. Nếu là phụ nữ, người có tay to lại thường bồng bột khi giải quyết những vấn đề phát sinh trong các mối quan hệ.

Trong khi đó, theo nhân tướng học, những người có bàn tay nhỏ lại thường nhỏ nhen, hay chấp nhặt, keo kiệt. Họ nhanh nhạy, dễ thích ứng, quyết đoán nhưng lại bốc đồng, không biết sợ điều gì cả. Họ táo bạo, cởi mở, rất rõ ràng, dứt khoát trong công việc.

Phụ nữ có bàn tay to so với cơ thể thường không giỏi may vá, nấu nướng, phù hợp với những ngành nghề sản xuất, ngoại giao. Đàn ông có bàn tay nhỏ so với cơ thể và hình dạng bàn tay cân đối thường giàu có. Và nếu màu sắc bàn tay hồng hào thì người này rất giàu có, phát đạt nhưng không phải giàu "từ trong trứng nước" mà là do biết tích lũy, không bao giờ chi xài hoang phí.

Còn lại, những người có kích cỡ bàn tay cân đối với cơ thể, được xếp vào bàn tay có kích cỡ trung bình, thường rất hiểu biết, giỏi giang. Nếu có lý trí và khả năng chịu áp lực tốt, người này sẽ thành công khi xác định được mục tiêu và tập trung để đi đến được đích đến đã đề ra. Nếu bàn tay này còn mềm mại, bạn sẽ có một tương lai thịnh vượng.

(Nguồn: yourchineseastrology)