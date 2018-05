Chủ quan với chiếc răng sâu, chàng trai 26 tuổi đã ra đi mãi mãi

aFamily.vn>Sức khỏe

09:46:40

Vadim Kondratyuk (26 tuổi) sống tại Mỹ, anh là một tài xế lái xe tải và đã có 2 cô con gái bé nhỏ. Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên Vadim thường xuyên phải di chuyển từ California đến New York.

Vadim Kondratyuk cùng vợ và 2 cô con gái.

Khoảng 2 tuần trước khi Vadim qua đời, trên đường lái xe tới New York thì Vadim kêu than rằng mình bị đau răng do chiếc răng sâu vẫn tiếp tục hoành hành trong miệng. Sau đó, anh phải dừng lại ở bang Oklahoma để vào khám răng tại một phòng khám nha khoa. Tại đây, bác sĩ đã kiểm tra hàm răng của Vadim và chẩn đoán rằng anh đang bị nhiễm trùng răng. Do đó, bác sĩ chỉ làm sạch răng cho Vadim và kê đơn thuốc kháng sinh để Vadim tự điều trị tại nhà.

Tưởng là không có vấn đề gì khác nên Vadim tiếp tục lái xe tới New York, thế nhưng, trên đường đi anh lại tiếp tục cảm thấy đau răng và khuôn mặt của anh bắt đầu sưng lên. Vadim cảm thấy khó thở và không thể điều khiển xe được nữa. Ngay lập tức, anh gọi điện cho anh trai của mình là Miroslav Kondratyuk để nhờ đưa tới bệnh viện gần nhất.

Ban đầu, khi tới bệnh viện thì các bác sĩ vẫn nghĩ rằng có thể cứu được Vadim. Tuy nhiên, do tình trạng viêm nhiễm ở răng của Vadim đã lan sang gần hết cơ thể của anh, đặc biệt ở hai lá phổi bị trữ nước khiến anh không thể thở như bình thường, từ đó dẫn tới bệnh tràn dịch màng phổi.

Sau 4 ngày, dù đã cố gắng để kiểm soát sự nhiễm trùng nhưng vẫn không có dấu hiệu khả quan. Lúc này, các bác sĩ đã khuyên Vadim nên gọi vợ tới để thông báo cho cô ấy biết về tình trạng sức khỏe của anh. Trong đêm đó, sau một cơn suy tim thì Vadim đã tử vong và qua đời ngay tại bệnh viện.

Vợ của Vadim bàng hoàng chia sẻ rằng: "Tôi biết rằng các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được chồng tôi. Cũng chẳng ai ngờ chỉ vì một cái răng sâu mà chồng tôi đã ra đi mãi mãi".

Ngoài ra, vợ của Vadim cũng cho biết thêm, Vadim có tiền sử mắc bệnh tiểu đường trong người, khoảng 2 tuần trước thì anh có phàn nàn rất nhiều về chuyện đau răng. Sau đó, Vadim đã đến một phòng khám nha khoa để hàn chiếc răng ngay cạnh chiếc răng nhiễm trùng. Nhưng chính điều này đã khiến tình trạng sức khỏe của Vadim càng trở nên tồi tệ chỉ vì quá chủ quan với chiếc răng sâu của mình.

Từ trường hợp của Vadim Kondratyuk, bạn nên chú ý hơn đến việc chăm sóc răng miệng và cần chủ động đi khám cũng như điều trị bệnh ngay khi có những dấu hiệu bất thường sau:

- Đau nhức răng kéo dài suốt nhiều ngày.

- Nhai thức ăn cảm thấy rất đau.

- Tê răng khi ăn đồ nóng hoặc lạnh.

- Cảm thấy đắng miệng.

- Hơi thở hôi, nặng mùi.

- Sưng hạch cổ kèm theo dấu hiệu sốt nhẹ.

- Người luôn mệt mỏi kèm theo dấu hiệu hàm răng trên hoặc dưới sưng lên.

Ngoài ra, khi bị sâu răng thì bạn cũng có thể tìm đến phương pháp trám răng thẩm mỹ để làm khít lỗ sâu và giảm bớt tình trạng đau nhức răng cũng như tránh các nguy cơ gây hại răng do việc nhai thức ăn hàng ngày.

Nguồn: Dailymail