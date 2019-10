Chồng Lan Khuê gợi ý đặt tên cho con trai sắp chào đời "lạ" đến mức vợ phải "bó tay" không thèm nói

Không lâu nữa là đến ngày vượt cạn của Lan Khuê. Cách đây không lâu, vợ chồng siêu mẫu cũng tiết lộ em bé trong bụng là con trai. Vì vậy ngay lúc này, John Tuấn Nguyễn cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện đặt tên cho con.

Mới đây, ông xã Lan Khuê vừa đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái tham khảo ý kiến của mọi người về cái tên cho cậu con trai sắp chào đời. Tuy nhiên, cái tên mà John Tuấn Nguyễn đang "ấp ủ" lại khiến mọi người bật cười.

John viết: "I wanna name my boy after my favorite city: Connor Saigon Nguyễn. What do you think?" (Tạm dịch: Tôi muốn đặt tên cho con trai mình theo tên của thành phố mà tôi thích: Connor Saigon Nguyễn. Bạn thấy sao?).

Dù có chút kỳ lạ so với cách đặt tên thông thường nhưng ý tưởng đặt tên con theo tên thành phố của chồng Lan Khuê lại được bạn bè khen là rất sáng tạo, có người còn gợi ý thêm vài thành phố để John Tuấn Nguyễn lựa chọn.

Trong khi đó, bà xã Lan Khuê thì lại "cạn lời" với ý tưởng độc đáo của chồng. Cô bình luận bằng gương mặt giận dữ và còn nói rằng chồng rất biết cách làm cô bực mình.