Chồng đi vắng, tôi gọi thợ đến sửa trần nhà thì choáng váng đến ngây người khi thấy toàn nhẫn vàng rơi xuống như mưa

Chồng tôi đang đi công tác, cỡ 1 tuần nữa anh ấy mới về. Hôm trước có trận mưa to, nhìn lên trần nhà tôi thấy bị ngấm nước một mảng to tướng. Tôi có am hiểu gì về mấy vụ sửa sang nhà cửa này đâu, lại nghĩ đợi chồng về thì lâu quá, thế là tôi gọi thợ tới sửa giúp.

Anh thợ tới nơi, nhìn nhìn một lát rồi bảo tôi giữ thang cho anh ấy trèo lên cạy trần nhà ra xem tình hình thế nào. Trần nhà làm bằng chất liệu gỗ, việc cạy ra không khó.

Tôi đang ngửa mặt lên nhìn anh thợ làm việc, khi miếng gỗ trần nhà vừa bị cạy ra, đột ngột có thứ gì rơi vào mặt tôi. Nó rơi sượt qua mặt, tôi cứ ngỡ vụn gỗ nên né người đứng gọn sang một bên.

Đến khi anh thợ dùng lực kéo mạnh miếng gỗ ra, để lộ một khoảng trống to trên trần nhà. Cùng với đó là sự bất ngờ không tưởng. Tôi sững sờ nhìn những vật tròn tròn, nhỏ nhỏ rơi như mưa trước mặt mình. Để rồi khi trông rõ thứ dưới sàn nhà, tôi lập tức sợ ngây người. Toàn vàng là vàng! Đều là nhẫn trơn.

Hiện tại tôi không biết phải làm thế nào với chỗ vàng này? (Ảnh minh họa)

Tôi cuống quýt nhặt gom hết chỗ vàng ấy lại, lập tức cất đi. Đừng cười tôi nhé, vì anh thợ kia cũng chỉ là người xa lạ, hơn nữa có mình tôi với anh ta ở đây. Tôi còn sợ anh ta đút túi mất chỉ vàng nào nên quan sát từng cử động của anh ta rất kỹ.

Tiễn anh thợ ra về, tôi lập tức vào đếm vàng thì bần thần với con số khủng: 15 cây vàng! Căn nhà nhỏ này tôi và chồng gom góp vào xây lên khi chúng tôi ra ở riêng. Vàng này không phải của tôi, suy ra chỉ có thể là của chồng tôi mà thôi! Nhưng anh ấy lấy đâu nhiều vàng như vậy? Giấu giếm kĩ như vậy rõ ràng không muốn cho tôi biết.

Hiện tại tôi không biết phải làm thế nào với chỗ vàng này? Cứ ỉm đi không nói gì với chồng, vì anh phát hiện mất vàng cũng chẳng dám kêu than với vợ đâu nhỉ? Hay thẳng thắn nói chuyện với anh, tìm ra nguyên do anh giấu giếm tôi lập quỹ đen khổng lồ tới vậy? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

