Chồng đi tù, vợ nhanh chân bỏ trốn để không phải thi hành án

Ngày 5/12, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Cụt Thị Khin (SN 1983), trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.



Đối tượng Cụt Thị Khin thời điểm bị bắt về hành vi mua bán trẻ em.

Trước đó, ngày 23/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự tuyên các bị cáo Lữ Thị Nhom (SN 1993), trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn; Cụt Thị Khin (SN 1983) và Cụt Văn Quân (SN 1983, chồng Khin) về tội “Mua bán trẻ em”. Trong đó, Lữ Thị Nhom 11 năm tù, Cụt Thị Khin 6 năm tù và Cụt Văn Quân 5 năm tù.

Do đối tượng Cụt Thị Khin đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, Khin đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Tương Dương đã nhiều lần triển khai lực lượng tổ chức bắt thi hành án nhưng chưa thành công.

Trước tình hình đó, công an huyện đã có công văn báo cáo kết quả xác minh đối tượng hiện không có mặt tại địa phương cho cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An để xác minh, truy tìm tung tích của đối tượng.

Nhằm kịp thời truy bắt đối tượng về quy án, cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối tượng Cụt Thị Khin.

Sau một thời gian tổ chức xác minh, ngày 27/11, phát hiện Khin đang lén lút quay trở lại địa bàn huyện Tương Dương sau một thời gian bỏ trốn, ngay trong đêm, tổ công tác của đơn vị đã tức tốc lên đường. Rạng sáng 28/11, tổ công tác nhanh chóng khép kín vòng vây, bắt gọn đối tượng.

Tại trụ sở, đối tượng Khin khai nhận do chồng đang trong quá trình thụ án, thương 5 đứa con nên đã bỏ trốn nhằm kiếm tiền nuôi con. Trong quá trình lẩn trốn, Khin đã lang thang qua nhiều địa bàn khác nhau. Chỉ đến khi lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh vào cuộc, đối tượng mới bị phát hiện và bắt giữ.