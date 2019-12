Chồng 70, vợ U60 ở Quảng Ninh sinh con trai khỏe mạnh

PGS.TS Vũ Văn Tâm, Giám đốc BV Phụ sản Hải Phòng cho biết, bệnh viện vừa thực hiện mổ sinh thành công cho sản phụ C., 54 tuổi ở TP. Uông Bí, Quảng Ninh, mang thai nhờ thụ tinh nhân tạo.

Đến nay, bà C. là sản phụ cao tuổi nhất mang thai và sinh con tại bệnh viện. Đặc biệt hơn, chồng sản phụ C. năm nay đã 70 tuổi và phôi thai được thụ tinh từ tinh trùng và trứng của vợ chồng bà.

Bà C. chia sẻ, năm 1991 đã hạ sinh cậu con trai đầu lòng, sau đó vợ chồng muốn sinh thêm con nhưng chữa trị nhiều nơi không có kết quả.

Bé trai kháu khỉnh trong vòng tay bố.

Cách đây vài năm, cậu con trai độc nhất không may qua đời sau tai nạn giao thông. Từ đó, vợ chồng bà C. càng khao khát có thêm con. Cả 2 vợ chồng bà đã đi khám và làm thụ tinh nhân tạo ở nhiều nơi nhưng đều thất bại, hy vọng vơi dần nhưng vợ chồng bà vẫn không bỏ cuộc.



Đầu năm 2019, sau khi tìm hiểu, vợ chồng bà C. tìm đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BV Phụ sản Hải Phòng để thử vận may lần nữa. May mắn, ca chuyển phôi thành công.

PGS Tâm chia sẻ, trường hợp của sản phụ C. rất đặc biệt vì với phụ nữ ngoài 50 tuổi, khả năng có con theo thuận tự nhiên là rất khó và rất ít trường hợp còn trứng, nên thụ tinh ống nghiệm cũng rất khó khăn.

Nhưng vì khao khát mãnh liệt được làm mẹ của sản phụ đã khiến PGS Tâm gật đầu đồng ý thực hiện ca này.

Do tuổi đã cao, trong quá trình mang thai, bà C. khá vất vả, từ tuần 34 phải nằm tại viện để bác sĩ theo dõi.

Ngày 29/11 vừa qua, bà C. có dấu hiệu chuyển dạ, trực tiếp PGS Tâm thực hiện ca mổ đẻ, bé trai nặng 2,3 kg chào đời khoẻ mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ oà của gia đình.

Đến nay, thai phụ nhiều tuổi nhất Việt Nam sinh con ở tuổi 60. Trong đó trường hợp ở Bắc Giang sinh con thứ 3, trường hợp ở Hà Nội sinh con đầu, nhờ trứng của người khác.

