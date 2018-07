Vận may thường đến vào những thời điểm chúng ta không ngờ tới. Nắm bắt vận may đúng lúc sẽ giúp bạn tận dụng được các cơ hội để phát huy khả năng, đạt được thành công trong cuộc sống. Hãy rút một lá bài Tarot bất kỳ để xem trong thời gian tới đây mình sẽ gặp may mắn gì nhé.