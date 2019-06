Choáng với ý tưởng trang phục dân tộc dành cho Hoàng Thùy đi thi HH Hoàn vũ: Từ heo quay đến cây ATM và thật khó mà cảm nổi!

Tính đến thời điểm hiện tại, Fanpage Cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam ở đấu trường Miss Universe đã nhận được 340 bài dự thi. Gần hết ngày kết thúc vòng vòng bình chọn online (15/6), ngoài trang phục "Bàn thờ" gây hot trên MXH vừa qua, thì cũng có nhiều bản thiết kế nhận được sự quan tâm của công chúng.

Chủ đề cuộc thi năm nay là "Tinh hoa Việt Nam", hàng loạt bài thi gửi về khiến nhiều người bất ngờ với tài năng sáng tạo của các thí sinh. Dưới đây là một số ví dụ:

"Tinh hoa Việt Nam" là heo quay? Thật sự nếu mặc bộ đồ này và trên tay cầm con dao thì chắc chắn Hoàng Thùy sẽ dọa gần hết BGK cùng khán giả ngồi dưới.

Cosplay Ninja Lead, nhưng tác giả quên không bổ sung đủ bộ kính râm và khẩu trang rồi!

Cũng là một bộ đồ được lấy ý tưởng từ món ăn Việt nhưng trang phục "Nàng phở" không có gì quá đặc sắc. Thiết kế gần na ná bộ bánh mỳ mà H'Hen Niê đã mặc.

ATM? Hoàng Thùy mà mặc bộ này chắc chắn sẽ nhận ngay 1 vai diễn trong bộ phim Iron Man.

Bộ này chắc hợp đi cổ vũ bóng đá hơn là đi dự thi.

Quả gì mà gai chi chít, xin thưa rằng... quả sầu riêng. Mặc bộ này thì chẳng ai dám đụng vào Hoàng Thùy đâu nhỉ?

Nếu mang ra nước ngoài dự thi, chắn chắn mọi người sẽ tưởng đây là hình tượng Cung Nhân mã trong 12 cung hoàng đạo chứ không biết đây là "Nàng trâu" của Việt Nam.

Bên cạnh thiết trang phục bàn thờ gây trang cãi cùng một số bộ trang phục "khó cảm" , thì có một số trang phục được thiết kế khá đẹp mắt và cầu kỳ và phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Điển hình là 3 bộ: Sơn Tinh - Thủy Tinh hiện đang được 67.6 nghìn like, Ngọc Phương Đông với hơn 47.9 nghìn like và bộ Tấm đang được 31.6 nghìn like.

Nguồn: Fanpage Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam