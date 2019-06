Cho con tiếp xúc sớm với công nghệ để trở nên giỏi giang nhưng cha mẹ đã quên rằng: trẻ con cũng cần được vui chơi lấm bẩn!

Nhiều cha mẹ sợ con không bắt kịp với thế giới công nghệ đang thay đổi từng ngày nên cố gắng cho con tiếp xúc với máy tính, smartphone càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, họ đã quên rằng trẻ con cần được vui chơi lấm bẩn để có được nhiều trải nghiệm và phát triển toàn diện ngay từ nhỏ.



Sai lầm của cha mẹ khi cho trẻ dùng điện thoại, máy tính

Nhiều cha mẹ tin rằng, cho con tiếp xúc với thiết bị điện tử là chuẩn bị cho tương lai sau này của trẻ. Tuy nhiên, đây chính là một hiểu lầm tai hại của những ông bố bà mẹ thời công nghệ số. Tại sao vậy?

Cho trẻ tiếp xúc quá sớm với công nghệ là một sai lầm phổ biến của các bậc phụ huynh thời công nghệ số.

Trong 6 năm đầu đời, trẻ cần có sự tương tác với con người thực sự, với thế giới tự nhiên để hình thành kỹ năng và phát triển toàn diện tư duy, thể chất. Bởi thế trước khi vào lớp 1, trẻ cần được học những kĩ năng về giao tiếp, xử lý tình huống, kỹ năng học tập. Đó là những điều mà không một loại thiết bị điện tử nào có thể cung cấp và dạy trẻ theo cách trực quan và sinh động bằng thực tiễn bên ngoài.

Trong 6 năm đầu đời, trẻ cần được trải nghiệm, tiếp xúc với thế giới bên ngoài để hình thành kỹ năng và phát triển toàn diện.

Nhà nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực tâm lý máy tính, Tiến sĩ Tim Lynch khuyến cáo: cha mẹ không nên để cho trẻ tiếp xúc với các thiết bị điện tử cho đến khi trẻ học xong mẫu giáo bởi nó có tác động tiêu cực đến sự phát triển thể chất của trẻ. Không những thế việc tiếp xúc công nghệ quá sớm còn làm giảm độ khéo léo của bé, thâm chí có một số trẻ không thể cầm bút viết khi bước vào lớp 1.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng khẳng định việc cho trẻ tiếp xúc với điện thoại, máy tính không phải là xấu nếu cha mẹ biết cách kiểm soát và tạo cho con cơ hội tiếp cận đúng đắn. Những chương trình có nội dung về giáo dục sẽ có lợi cho trẻ tùy thuộc vào từng độ tuổi và môi trường giáo dục vẫn khá cần thiết cho trẻ ở độ tuổi đi học.

Như vậy vai trò của cha mẹ rất quan trọng và góp phần quyết định việc cho con tiếp xúc với các thiết bị điện tử là tốt hay không tốt. Cha mẹ cần đảm bảo thời gian con vui chơi, hoạt động thực tiễn cũng phải tương đương với thời gian con xem tivi, điện thoại.

Trẻ con cần được vui chơi lấm bẩn

Richard Louv, tác giả cuốn Last Child In The Woods: Saving Our Children from Nature Deficit Disorder, cho rằng: ít cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên và môi trường bên ngoài có thể cản trở óc sáng tạo và sự phát triển những tố chất tuyệt vời của trẻ.

Lấm bẩn là cách tốt nhất để dạy con những bài học từ cuộc sống.

Louv giải thích rằng internet có thể là nguồn cung cấp các kiến thức bổ ích nhưng nghiên cứu cho thấy các trẻ em Mỹ thường rất thiếu các kiến thức và trải nghiệm thực tế. Nếu bạn có thể tạo điều kiện cho trẻ vui đùa trong những sân chơi tự nhiên – trẻ sẽ phát triển tốt hơn về mặt tinh thần, thể chất và tư duy.

Những hoạt động thể chất tốt nhất cho sức khỏe và phát triển tư duy của trẻ cần được diễn ra trong môi trường tự nhiên và không gian gần gũi với thiên nhiên – chứ không phải những sân bóng được xây dựng, kẻ vẽ cẩn thận hay chỉ là chơi quanh nhà. Để có được những lợi ích của việc chơi ngoài trời, bạn cần cho trẻ vui chơi và lấm bẩn thực sự.

