Cho con 3 tuổi ngồi ghế an toàn, thắt dây cẩn thận nhưng vẫn mất mạng vì món đồ không tưởng, thêm lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh

Khi lái xe ô tô hoặc bất kỳ phương tiện giao thông nào khác, người ta cần có sự tỉnh táo, tập trung cao độ để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nếu có trẻ nhỏ ngồi trong xe thì việc đảm bảo an toàn lại càng cần thiết, thế nên hầu hết các bậc phụ huynh đều không tiếc tiền mua chiếc ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ trên ô tô. Nhưng dường như chỉ có vậy thôi chưa đủ, cha mẹ vẫn cần phải "cảnh giác cao độ" với những vật dụng cứng, không gắn cố định trên xe, chẳng hạn như trường hợp tai nạn tưởng nhẹ mà lại vô cùng thương tâm này.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 24/09 vừa qua ở thị trấn Vilanova de Arousa, thuộc tỉnh Pontevedra, Galicia (Tây Ban Nha). Một bé gái 3 tuổi đã tử vong sau khi mẹ của bé lái xe đâm vào phía đuôi của một chiếc xe buýt chở 10 học sinh của trường Salesianos ở Cambadosen đi ngay phía trước.

Chiếc xe hơi của bà mẹ 26 tuổi bị méo phần đầu.

Theo tờ Mirror, tài xế xe buýt vì muốn tránh va chạm với 1 chiếc xe phía trước nên đã dừng đột ngột, bà mẹ 26 tuổi phía sau không phản ứng kịp nên đã tông vào đuôi xe buýt. Vụ va chạm khiến phần phía trước xe bị bóp méo.

Bé gái 3 tuổi được mẹ đặt ngồi trong chiếc ghế an toàn có thắt dây cẩn thận nhưng vẫn tử vong vì chiếc máy tính bảng mà em đang cầm đập vào đầu. Lẽ ra cô bé sẽ không hề hấn gì sau cú va chạm này nhưng chính vì chiếc máy tính bảng mà em đã bị chấn thương nặng ở đầu và không thể qua khỏi.

Ảnh minh họa.

Chiếc xe buýt cũng bị hư hỏng phần sau.

Chuyên gia an toàn đường bộ của RAC, Pete Williams nói với BBC: "Đây là một tai nạn bi thảm. Nó sẽ khiến các bậc phụ huynh thường xuyên cho con dùng máy tính bảng, điện thoại di động để giải trí hoặc các loại đồ chơi cứng, nhọn khác trên ô tô phải rùng mình. Chúng tôi chưa từng thấy sự cố nào tương tự như vậy nhưng điều quan trọng là các bậc phụ huynh phải nhận ra rằng bất kỳ vật cứng, nhọn nào không được gắn cố định trên xe đều trở thành vật gây nguy hiểm nếu chẳng may có tai nạn xảy ra".



Mặc dù đã ngồi ghế an toàn và thắt dây cẩn thận nhưng bé gái 3 tuổi lại thiệt mạng vì thứ không ai nghĩ đến.

Thực tế, những đứa trẻ vốn nghịch ngợm, hiếu động nên chúng sẽ chẳng chịu ngồi yên vị một chỗ trên xe ô tô, đặc biệt là trong hành trình dài nên các bậc phụ huynh thường đưa cho con máy tính bảng, điện thoại di động hoặc đồ chơi gì đó để tránh việc chúng gây ồn ào, mất tập trung lái xe.

Hiệp hội Hoàng gia về phòng chống tai nạn của Anh cho rằng không ai cấm cha mẹ cho con sử dụng thiết bị điện tử trên xe, bởi nó cũng là cách để tránh cho bọn trẻ gây ồn ào nhưng phụ huynh nên gắn cố định chúng lại và tránh để những vật sắc, nhọn, cứng trên xe.



Các chuyên gia khuyên cha mẹ nên gắn cố định những vật cứng trong xe.

Làm sao để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi ô tô?



- Điều ưu tiên nhất là phải có ghế an toàn dành cho trẻ: Khi chọn ghế ngồi cho con, cần đặc biệt chú trọng về kích thước và chủng loại. Ví dụ, có loại dành cho trẻ sơ sinh dưới 10kg, có loại dành cho trẻ từ 13-16kg, có loại dành cho trẻ dưới 18kg… bạn cần chọn cho con một loại phù hợp nhất thì trẻ mới có thể thoải mái và ngồi vững chắc, tránh va đập, rơi khi đi đường gập ghềnh. Bên cạnh đó, bạn cần lắp đặt đúng cách vào xe, buộc chặt ghế vào ô tô hết mức có thể để bảo đảm dây an toàn không bị lỏng hoặc căng quá, khi cho con ngồi ở tư thế ngay ngắn thì thắt dây an toàn cẩn thận.

- Không nên để trẻ ngồi ghế trước: Tham gia giao thông luôn có nhiều tình huống nguy hiểm phát sinh đột ngột. Chẳng hạn như tài xế taxi phanh gấp khiến trẻ va đầu vào kính lái, táp lô theo quán tính.

- Khóa cửa xe: Tính tò mò khiến trẻ hay chú ý tới những đồ vật trước mặt. Khi xe bắt đầu di chuyển, cha mẹ nên nhớ bấm khóa, chốt cửa an toàn hoặc nhắc tài xế việc này.

- Những vật dụng nguy hiểm: Bật lửa, bao diêm, bình xịt tạo khí, dao kéo,... nên cất cẩn thận.

- Không để trẻ một mình trên xe: Đây là điều rất tối kỵ vì trẻ dễ bị ngộ độc khí CO2 dẫn tới tử vong nếu ngồi lâu trong xe mà không bật điều hòa, đóng kín cửa mít.

(Nguồn: BBC, Mirror)