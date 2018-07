Chính thức: Song Joong Ki và Kim Ji Won thành cặp đôi màn ảnh cho bom tấn 200 tỉ của tvN

Hai năm sau thành công vang dội của Hậu Duệ Mặt Trời, Song Joong Ki chính thức trở lại màn ảnh nhỏ cùng dự án cổ trang kỳ ảo mới của đài tvN mang tên Aseudal Chronicles (tạm dịch: Aseudal Biên Niên Ký). Nữ chính của anh trong tác phẩm này không ai khác chính là Kim Ji Won, người từng thủ vai Yoon Myung Joo trong Hậu Duệ Mặt Trời. Ngoài ra, Aseudal còn có sự góp mặt của tài tử hạng A Jang Dong Gun.

Trước khi đi tới xác nhận vào ngày 26/7, cả ba diễn viên, đặc biệt là Song Joong Ki, từng rất-nhiều-lần phủ nhận thông tin "đã đồng ý tham gia bộ phim" mà nhiều tờ báo đăng tải trong suốt hơn 4 tháng "thận trọng cân nhắc".

Cặp đôi mới của màn ảnh Hàn Song Joong Ki và Kim Ji Won.

Aseudal là đứa con chung tiếp theo của cặp đôi biên kịch huyền thoại Kim Young Hyun và Kim Sang Yeon, những người đứng sau thành công của hàng loạt phim cổ trang đình đám như Nàng Dae Jang Geum, Nữ Hoàng Seon Deok, Tree with Deep Roots và mới đây nhất là Six Flying Dragons. Trong khi đó, đạo diễn của phim là Kim Won Suk, người từng thực hiện các tác phẩm ăn khách của đài tvN là Misaeng, Signal và My Mister. Aseudal đánh dấu màn tái hợp của PD Kim và Song Joong Ki sau 8 năm kể từ Chuyện Tình Sungkyunkwan.

Trong phim, Song Joong Ki thủ vai Eun Sum, một người có số mệnh mang đến tai họa cho Aseudal, kinh đô của Gojoseon, và cũng sẽ là người đưa Aseudal trở thành một vương quốc. Kim Ji Won thủ vai Tan Ya, người có cùng số mệnh với Eun Sum. Cô là hậu duệ của tộc Wahan. Trong khi đó, Jang Dong Gun thủ vai Ta Gon, vị anh hùng chiến tranh và cũng là người mạnh nhất Aseudal. Ta Gon tham vọng trở thành vị vua đầu tiên của Aseudal.

Song Joong Ki từng tham gia tác phẩm "Tree with Deep Roots" của cặp đôi biên kịch huyền thoại Kim Young Hyun và Kim Sang Yeon. Anh cũng từng hợp tác với PD Kim Won Suk trong tác phẩm "Chuyện Tình Sungkyunkwan".

Aseudal Chronicles dự kiến khởi quay vào tháng Chín năm nay và khởi chiếu vào đầu năm 2019. Phim sẽ được hoàn tất ghi hình trước khi lên sóng, sử dụng phim trường tại thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), với kinh phí đầu tư lên tới hơn 10 tỉ won (khoảng 211 tỉ VND).