Chiêu dụ dỗ ma mãnh của hotgirl từ nạn nhân thành kẻ buôn người lão luyện

Ngày 5/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ mua bán trẻ em và mua bán người vừa được triệt phá. 2 đối tượng Nguyễn Thị Tiên (SN 1999, trú xã Nghi Phú, TP. Vinh) và Phạm Thị Mến (27 tuổi, trú xã Long Sơn, Anh Sơn) vẫn đang được công an lấy lời khai để phục vụ điều tra.

Một điều tra viên của Đội Phòng chống mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, trong vụ án này, Tiên bị bắt quả tang khi đang đưa 2 thiếu nữ đi vượt biên bán sang Trung Quốc làm vợ. Mến là đối tượng có liên quan, được công an mở rộng và bắt thêm vào ngày 4/12 vì có liên quan.

Với những lời dụ dỗ ngon ngọt, Tiên đã lừa bán được nhiều người phụ nữ sang Trung Quốc.

Dù còn trẻ tuổi nhưng Tiên đã thể hiện sự ranh mãnh, liều lĩnh của mình. Trước đó vào năm 14 tuổi, Tiên đã bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ. Tại đây, Tiên đã có chồng và 2 người con chung.

Sau khi bị bán thì Tiên cũng học theo cách của những kẻ buôn người và móc nối với chính những người đã bán mình để trở về quê hương hãm hại những người khác.

Tiên khai, thường ngày thị lên mạng xã hội Zalo để lân la làm quen với những cô gái ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Nghệ An vì những người này ít hiểu biết và rất muốn có việc làm hoặc có tiền kể cả ra nước ngoài lấy chồng hay làm việc.

Cuối tháng 11/2019, qua mạng Zalo Tiên quen em L.T.H. (16 tuổi) và em T.H. (24 tuổi) cùng trú tại huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An).

Đối tượng Phạm Thị Mến từng bán Tiên ra nước ngoài và sau đó giúp sức cho Tiên thành kẻ buôn người

Sau khi lân la nói chuyện, Tiên đặt vấn đề rủ 2 em sang Trung Quốc lấy chồng. Nếu đồng ý, mỗi người sẽ được nhận từ 200-300 triệu đồng. Trong đó H. trẻ tuổi hơn nên được 300 triệu đồng, T.H. nhiều tuổi hơn nên được 200 triệu.

Tiên còn lừa phỉnh các nạn nhân, sau khi lấy chồng Trung Quốc, nếu sinh được con thì họ sẽ cho rất nhiều tiền.

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của con mồi, Tiên lập tức liên hệ với một người đàn ông Trung Quốc đang có nhu cầu lấy vợ với tên Lao San (25 tuổi). Sau khi thương lượng Tiên đồng ý bán em H. (16 tuổi) cho San với giá 300 triệu đồng. Ngoài ra Tiên còn được 50 triệu đồng tiền công.

Riêng chị H. (24 tuổi), Tiên liên hệ với nhà chồng tại Trung Quốc tìm mối bán với giá 200 triệu đồng.

"Thường thì các nạn nhân này chỉ được nhận số tiền từ 50 - 70 triệu đồng. Tuy nhiên, Tiên hứa sẽ trả từ 200 - 300 triệu đồng cho nạn nhân nếu lấy chồng người Trung Quốc. Hoặc đi làm mỗi tháng thu nhập từ 20 - 30 triệu đồng. Chính những lời dụ dỗ hấp dẫn này, các nạn nhân đã tin lời Tiên và bị lừa bán", một cán bộ công an nói..

15h ngày 29/11, Tiên bắt xe khách đưa 2 nạn nhân ra Quảng Ninh rồi vượt biên sang Trung Quốc như kế hoạch đã vạch sẵn. Tuy nhiên khi xe vừa đi đến địa bàn huyện Diễn Châu thì Tiên bị công an bắt quả tang. 2 nạn nhân trên xe được giải cứu đưa về nhà.

Sau khi bị bắt, Tiên khai trong năm 2015, được sự giúp sức của Phạm Thị Mến, thị đã bán được 2 thiếu nữ quê ở huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) sang Trung Quốc. Hiện 2 nạn nhân này đã được cơ quan chức năng giải cứu đưa về nhà.

"Từ lời khai của Tiên, ngày 4/12 công an bắt thêm Phạm Thị Mến khi đang làm việc ở Bắc Ninh. Mến là người từng bán Tiên cùng 1 người bạn của Tiên cũng 20 tuổi 5 năm trước với giá 15,5 vạn nhân dân tệ cho 2 người đàn ông Trung Quốc.

Sau đó Tiên lại móc nối với Mến để Mến là người giúp sức cho Tiên buôn người", một điều tra viên nói.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục đấu tranh điều tra làm rõ vụ án.