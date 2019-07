"Chiếc lá bay": Lộ ảnh dượng Chat để trai lạ ôm ấp cực tình tứ

Ekip sản xuất Chiếc lá bay vừa gây xôn xao khi hé lộ ảnh một chàng trai tình cảm ôm tay và tựa đầu vào vai Chat. Ngay lập tức, nhiều khán giả đã đòi đánh ghen hộ Nira vì Chat quá dễ thay lòng đổi dạ. Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ gương mặt chàng trai, fan lại trầm trồ thích thú. Chàng trai ngọt ngào ôm Chat chính là phiên bản đàn ông của Nira. Nói chính xác hơn, khi chưa chuyển giới, Nira có diện mạo của chàng trai này.

Đây chính là bức ảnh gây hoang mang cho khán giả.

Tuy nhiên, nhắc thêm cho fan nhớ kẻo lại nhầm lẫn tai hại. Hiện tại Nira đã hoàn thành phẫu thuật chuyển giới và trở thành cô gái xinh đẹp, gợi cảm. Cảnh ôm tay tựa đầu kia chỉ là tưởng tượng của Nira.

Nira và Chat ở bên nhau tình cảm thế này đây.

Trên mạng xã hội, khán giả thích thú bình luận: "Tôi còn đang lo chàng trai lạ mặt kia là ai. Hóa ra là người quen", "Tôi cũng được. Để Nira phiên bản đàn ông ở bên dượng Chat cũng không sao, miễn đừng là Rong", "Nhìn hơi kỳ, nhưng ít nhất người ôm Chat không phải Rong", "Tôi thích Nira quá, không muốn bất cứ ai thay thế Nira khi ở bên Chat cả".

Ở một diễn biến khác, bản preview cho tập 13 Chiếc lá bay tiết lộ cảnh Nira tái mặt khi bị Now đá đểu. Mọi chuyện bắt đầu khi Now và Nira cùng tham gia một buổi tiệc tổ chức ở không gian sang trọng. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà quản lý của Nira - Yot không được vào. Cả anh bạn đồng tính Tong cũng bị bảo vệ giữ ngoài cửa.

Now dằn mặt Nira giữa đám đông.

Thấy Nira tỏ vẻ hoang mang, Now lên giải thích rằng sự kiện này không cho người ở giới tính thứ ba tham gia. Vừa nghe xong Nira đã hoảng hốt. Tuy đang xuất hiện với diện mạo con gái nhưng trong lòng Nira chưa bao giờ quên đi chuyện mình vừa trải qua ca phẫu thuật chuyển giới khủng khiếp, đau đớn thế nào.