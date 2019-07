"Chiếc lá bay": "Choảng" nhau ầm ĩ trên phim nhưng đời thực Nira - Rong - Chat đối xử với nhau thế này

Phim Chiếc lá bay do Push Puttichai và Baifern Pimchanok đóng chính hiện vẫn đang được phát sóng trên kênh One31 - Thái Lan vào tối thứ Hai và thứ Ba hằng tuần. Hiện tại, tình tiết phim đang đi vào cao trào khi Chat (Push Puttichai) đứng ra bênh vực Nira (Baifern Pimchanok) khi cô bị Rong "đáng ghen" ở chỗ đông người.

Vai Nira do Baifern Pimchanok thể hiện.

Cho rằng Nira có thân phận thấp hèn, không xứng đáng ở gần bên Chat, Rong chẳng ngại ngần trách mắng cô nặng lời. Chứng kiến cảnh tượng này, Chat mạnh mẽ đứng ra bênh vực, anh thậm chí còn đòi ly hôn với lý do năm xưa không hề muốn cưới Rong làm vợ. Cuộc hôn nhân của 2 người xảy đến là vì Rong nói dối đã có thai với Chat.

Cả diễn viên chính diện lẫn phản diện đều vui vẻ với nhau thế cơ mà.

Về phần Now, cô nàng đang tích cực cho người điều tra thân thế của Nira. Now cho rằng 1 cô thợ trang điểm bình thường thì không thể hành xử "ngông cuồng", "ngạo mạn" như cách Nira đang làm cả. Sau quá trình theo đuôi vất vả, Now nắm được thông tin rằng Nira đang có mối quan hệ khá lằng nhằng với Rong - Chat - ông Chom.

Trên phim cãi nhau ỏm tỏi là thế nhưng ngoài đời thực, các diễn viên lại khá thân thiết, vui vẻ. Rong - Chat - Nira - Now chẳng ngại ngần khoe hàng loạt khoảnh khắc vui nhộn trong hậu trường quay phim. Hết choàng vai bá cổ lại đến chu môi tạo dáng nhắng nhít, Rong - Chat - Nira - Now khiến người xem tạm quên đi sự căng thẳng trong các cảnh quay.

Chat - Push Puttichai đẹp trai trong mọi khung hình.

Chẳng những thế, anh chàng Chat - Push Puttichai còn được khen là "ông chú trẻ mãi không già" khi khoảnh khắc chụp ảnh nào cũng đẹp trai ngời ngời, đánh bật mọi đồng nghiệp. Chỉ tiếc một điều rằng Push Puttichai nay đã "là chồng người ta", bởi ngoài đời thực, anh đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng nữ diễn viên Jooy.

Ekip sản xuất Chiếc lá bay tiết lộ, các diễn viên vào vai phụ Tong - Yot là những người thường xuyên bị chọc ghẹo nhất. Dẫu vậy, các diễn viên này chẳng có chút nào bực tức, ngược lại còn chịu khó "mua vui", mang đến tiếng cười cho đoàn phim sau những giờ làm việc căng thẳng và áp lực.