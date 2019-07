Chia sẻ xót xa của vợ ông chủ cưỡng hiếp người giúp việc khuyết tật

Thông tin trên báo Người Đưa Tin, chiều 12/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Ngọc Thủy (SN 1955, ngụ thị trấn Ea Đ’răng, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Thông tin ban đầu cho thấy, năm 2016, chị N.T.L.Q. (SN 1987, quê Phú Yên) làm thuê giúp việc cho gia đình ông Thủy. Ngày 22/12/2017, bà Phạm Thị M. vợ ông Thủy đi vào TP.Hồ Chí Minh để chữa bệnh. Lợi dụng ở nhà vắng người, ông Thủy đã khóa cửa, không chế và 4 lần thực hiện hành vi cưỡng hiếp, dâm ô chị Q.. Do bị khuyết tật, chân tay rất yếu ớt nên chị Q. không chống cự được.

Bà Phạm Thị M. khám bệnh ở TP.Hồ Chí Minh trở về sau khi biết được sự việc đã đứng ra dàn xếp, năn nỉ chị Q. không làm đơn tố cáo.

Chị Q. khi làm thuê đã bị ông Đặng Ngọc Thủy hiếp dâm.

Chị Q. chấp nhận đề nghị của bà M. và yêu cầu ông Thủy viết giấy cam kết không được xâm hại mình nữa và được ông Thủy đồng ý. Tuy nhiên, đến ngày 6/8/2018, trong lúc bà M. vắng nhà, ông Thủy tiếp tục giở trò đồi bại với chị Q.. Không thể chấp nhận được hành vi của chủ nhà, chị Q. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Liên quan đến sự việc, thông tin trên báo Dân Việt, bà Phạm Thị M. (ngụ huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) - vợ ông Thủy cho biết, ông Thủy bị bắt tại nhà riêng. Thời điểm công an đến nhà thực hiện lệnh bắt, bà đang đi mua hàng.

"Tôi về nhà và ký biên bản. Ông Thủy không nói gì, chỉ im lặng. Sau đó, ông này bàn giao toàn bộ tài sản cho luật sư của mình giữ, kể cả điện thoại ví và xe máy. Ông ấy không tin tưởng tôi. Nhưng công an cho rằng, chiếc xe máy cũng là tài sản chung nên yêu cầu tôi giữ xe. Tôi cũng không ham gì, đó là do công an yêu cầu ông Thủy", bà M. nói.

Người phụ nữ này cũng tâm sự: "Đến nước này là do ông ấy có thân nhưng không biết giữ thì giờ ông ấy phải gánh chịu chứ biết làm sao. Cuộc sống này đã kéo dài mười mấy năm rồi, ông ấy không chịu làm gì, tôi đã phải bươn trải buôn bán để nuôi cả nhà, trong đó có ông ấy".

Về phía chị Q. - nạn nhân của vụ việc, chị cho biết vô cùng vui mừng khi nhận được thông tin cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đặng Ngọc Thủy.

"Một năm qua, tôi sống trong tủi nhục, chờ đợi và nơm nớp lo sợ. Đến hôm nay tôi mới được yên giấc. Cuối cùng sau hơn 1 năm chờ đợi tôi đã có câu trả lời. Ông Thủy sẽ phải trả giá về những việc ông ấy đã gây ra", chị Q. bày tỏ.