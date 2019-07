Chỉ với một hành động nhỏ, Tăng Thanh Hà được chị chồng khen nức nở

Nhân dịp kỳ nghỉ hè dài ngày, Tăng Thanh Hà cùng ông xã Louis Nguyễn đã đưa các con sang châu Âu đi du lịch. Sau khi nghỉ dưỡng ở "đảo thiên đường" Santorini, thăm thú các địa điểm nổi tiếng ở Hy Lạp, gia đình cô đã di chuyển sang Pháp.

Tại đây, Tăng Thanh Hà có dịp hội ngộ cùng chị gái của chồng là Stephanie Nguyễn đã định cư lâu năm ở Pháp.

Đáng chú ý, trong khi đăng ảnh kỷ niệm cuộc gặp gỡ với cô em dâu nổi tiếng, Stephanie Nguyễn đã bất ngờ tiết lộ câu chuyện thú vị giữa Hà Tăng và hai mẹ con cô. Đặc biệt, Stephanie còn rối rít cảm ơn em dâu đã "cứu nguy" cho mình.

Chia sẻ mới đây về Hà Tăng trên trang cá nhân của chị gái Louis Nguyễn

Đăng kèm bức ảnh chụp lại khoảnh khắc đầy tình cảm với Tăng Thanh Hà, Stephanie viết: "We love you @hatangthanh. Thanks for saving me from falling off the bench. Wish that was caught on camera, but we only have this beautiful candid photo of mommy and Sofia still on the bench" (Yêu em, Tăng Thanh Hà. Cảm ơn đã cứu mẹ con chị không rơi khỏi băng ghế. Chị ước gì khoảnh khắc đấy được chụp lại, nhưng chị chỉ có bức ảnh chụp cùng em khi chị và Sofia vẫn ngồi trên ghế).

Cụ thể, trong tình huống đó, Stephanie và con gái Sofia đang ngồi trên ghế thì cô bé đột nhiên bị ngã, khi Stephanie đưa tay đỡ con thì lại mất đà và sắp sửa ngã theo. May mắn là lúc đó, Tăng Thanh Hà đã kịp đưa tay ra đỡ cả hai mẹ con cô kịp thời.

Đáp lại những lời nhắn ngọt ngào mà chị chồng gửi đến mình, Tăng Thanh Hà đã nói rằng cô yêu cả Stephanie lẫn cháu gái Sofia dễ thương của mình.

Hiện tại, gia đình Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn vẫn đang ở lại châu Âu để tiếp tục chuyến du lịch của mình.