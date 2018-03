Chỉ với 2 món này, nhiều sao Hàn có thể che đi khuyết điểm mặt mũm mĩm cực hiệu quả

Vẫn biết rằng thời của những người mặt tròn, mặt mũm mĩm đã đến khi trào lưu mặt V-line đã bắt đầu thoái trào. Thế nhưng, đâu đó trên thế giới này, vẫn có rất nhiều người vẫn tự ti với khuôn mặt có phần phúng phính của mình, kể cả sao Hàn.



Cũng vì thế, họ thường nghĩ ra đủ cách để khiến mặt mình trông thon gọn hơn như cắt kiểu tóc phù hợp, phẫu thuật thẩm mỹ hay chỉ đơn giản là dùng phụ kiện. Nghe có vẻ hơi khó tin nhưng thực ra, nếu biết cách chọn kính râm, khuyên tai hay vòng cổ, bạn hoàn toàn có thể đánh lừa thị giác người đối diện đấy.

Kính râm to bản có thể nói là item đầy quyền năng, giúp sao Hàn có thể hô biến mặt mũm mĩm thành mặt thon gọn chỉ trong một nốt nhạc. Thêm vào đó, nó còn giúp họ che đi đôi mắt mệt mỏi với những quầng thâm đen xì sau nhiều chuyến bay dài hoặc lịch trình hoạt động dày đặc. Và một điểm thú vị nữa là kính râm to bản sẽ giúp các sao trông trendy và cool hơn rất nhiều. Bất kể bạn mặc theo style gì thì kính râm to bản cũng đều hợp với bạn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào sao Hàn cũng có thể đeo kính râm. Trong một số trường hợp nhất định, họ sẽ chuyển sang thứ phụ kiện khác cũng "được việc" không kém, đó là khuyên tai to bản hoặc có màu sắc rực rỡ.

Thiết kế đặc biệt của những kiểu khuyên như thế này sẽ khiến người đối diện chú ý vào chúng hơn là khuôn mặt mũm mĩm của khổ chủ. Bên cạnh đó, item này cũng giúp các sao nữ tăng thêm vẻ dịu dàng hoặc cá tính của mình lên nhiều phần.

Nguồn: K.B