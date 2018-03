Chỉ vài giờ, người hâm mộ Việt đã giúp Hương Giang "bứt phá" vươn lên tạm dẫn giải "Video giới thiệu được yêu thích nhất"

Giải thưởng "Người đẹp tài năng" là một trong những nguồn cổ vũ tinh thân vô cùng lớn, giúp Hương Giang tự tin hơn trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Hiện tại, đại diện Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho những vòng thi quan trọng sắp tới là Bikini và đêm Chung kết diễn ra vào ngày 9/3.



Trên mạng xã hội và các diễn đàn, Hương Giang luôn là thí sinh có lượng ủng hộ "áp đảo" với lượng like, share, bình luận cao nhất. Đoạn clip giới thiệu của Hương Giang trên Youtube cũng có lượng người xem đông đảo nhất. Và ở chặng đua "Video giới thiệu được yêu thích nhất", Hương Giang đang bứt phá vươn lên giữ vị trí dẫn đầu sau khi đứng ở vị trí thứ hai trong những ngày qua.

Hương Giang đang dồn sức chuẩn bị cho chặng đua chung kết.

Được biết, giải thưởng này tại đấu trường Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 được tính điểm dựa trên lượt like video giới thiệu , chứ không tính lượt xem là bao nhiêu. Tính đến 10h sáng ngày hôm nay - 6/3, clip của Hương Giang nhận được hơn 18.000 lượt like dù có tới 186.000 lượt view. Trong khi đó, tuy chỉ có hơn 21.000 lượt xem nhưng video của thí sinh Sri Lanka - Noel Tokuhisa lại có đến 19.000 lượt like và đang tạm xếp dẫn đầu.

Ngay lập tức, cư dân mạng Việt đã quay lại clip giới thiệu của Hương Giang và like đoạn clip này, giúp số bình chọn cho đại diện Việt Nam tăng đột biến. Và tính đến đầu giờ chiều nay, clip của Hương Giang đã có hơn 21.000 lượt like và đang tạm vươn lên dẫn đầu. Người đẹp chiến thắng giải thưởng này sẽ nhận được một phần quà từ BTC cũng như vé máy bay trở về quê hương sau khi cuộc thi kết thúc.

Trong vài tiếng, người hâm mộ Việt Nam đã giúp Hương Giang vượt đại diện đến từ Sri Lanka.

Có thể thấy ngoài sự quyết tâm của Hương Giang, thì sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả nước nhà cũng là động lực để người đẹp tự tin hơn trong những ngày cuối cùng của cuộc đua Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Hãy tiếp tục bình chọn cho Hương Giang bằng cách like đoạn clip giới thiệu của cô trên Youtube .