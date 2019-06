Chi Pu hát live thảm họa, Lưu Thiên Hương phát ngôn đầy ẩn ý

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương lại có dịp làm dư luận dậy sóng khi chia sẻ video clip Chi Pu bị chê hát thảm họa, hụt hơi liên tục. Cụ thể, khi trình diễn tại 1 lễ hội âm nhạc, Chi Pu hát liên tục 3 bài là Anh ơi ở lại - Mời anh vào team em - Talk to me. Ở bài Anh ơi ở lại, Chi Pu gần như chỉ đứng yên 1 chỗ để hát, nhưng oái oăm thay, hát 5 nốt đầu thì cô nàng đã bị chênh phô cả 5 nốt. Tiếp đến, ở các bài Mời anh vào team em - Talk to me, Chi Pu bị tố hát nhép khi nhảy nhót tưng bừng mà không chênh phô bất cứ chỗ nào.

Lưu Thiên Hương.

Về phần Lưu Thiên Hương, cô đột ngột dẫn link video clip Chi Pu hát, đồng thời bày tỏ: "Bên phía âm thanh không biết đã check kĩ monitor chưa? Làm mấy nhãn hàng lớn mà ở ngoài trời nên đeo in-ear monitor vào không thì dễ đi mây về gió lắm. Chưa nghe các ca sĩ khác trong chương trình này nên đoán vậy".

Sam.

Tiếp đến, khi có khán giả vào hỏi vì sao lại bênh vực Chi Pu, Lưu Thiên Hương lại đáp đầy ẩn ý rằng: "Chị có nói bênh sao. Sao em khó tính vậy". Khi 1 người bạn vào chia sẻ rằng: "Chắc do giáo viên chưa dạy hơi thôi chị ạ. Không sao sang học em vài buổi là giải quyết được vấn đề chỉnh âm thanh của chương trình thôi" thì Lưu Thiên Hương lại bày tỏ sự đồng tình.

Đến cả thí sinh của The Voice 2019 - Ngọc Nhân cũng bình luận: "Em nghe cũng thấy buồn giùm", Lưu Thiên Hương bèn cảm thán "khổ thân".

Dù không đích danh chê bai Chi Pu nhưng chia sẻ này của Lưu Thiên Hương đã thu hút nhiều sự chú ý. Không ít khán giả thẳng thắn chê bai Chi Pu nặng lời và khuyên cô nàng nên đi học lại thanh nhạc trước khi lên sân khấu hát. Thậm chí, có người còn yêu cầu Chi Pu chỉ ra MV, đừng hát live làm gì vì dễ bị ném đá là thảm họa của làng nhạc Việt.