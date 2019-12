Chỉ còn vài giờ nữa thôi, loạt mỹ nhân sinh năm 90 này của Vbiz sẽ trở thành "quý cô 30", cùng nhìn lại hình ảnh cực ngố tàu của 10 năm về trước

Hôm nay, 31/12/2019 là ngày cuối cùng của thập kỷ. Điều đó đồng nghĩa với việc lứa 9x sẽ chính thức bước sang độ tuổi U30. Điều đặc biệt hơn, năm 2020 không chỉ là năm mở đầu một thập kỷ mới mà nó cũng là năm đánh dấu lớp sinh năm 1990 sẽ chính thức bước vào tuổi 30.

Một thập kỷ trôi qua, giới trẻ Việt từng chào đón nhiều trào lưu, sự kiện hoành tráng nhưng cùng với đó là những gương mặt showbiz đình đám. Trong đó không thể nào bỏ qua những cái tên như Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Bảo Thanh, Diễm My 9x... những mỹ nhân đại diện cho lớp 1990 rực rỡ này.

Cùng nhìn lại cách đây gần 10 năm trước, những mỹ nhân Việt từng dẫn đầu trào lưu như thế nào?

Ninh Dương Lan Ngọc

Sinh năm 1990, Ninh Dương Lan Ngọc quả thật rất xứng với cái tên "quý cô tuổi ngựa" vì nhìn vào cô nàng người ta luôn cảm nhận được sự năng động và năng lượng tràn đầy. Ninh Dương Lan Ngọc bắt đầu bước chân vào showbiz vào năm 2008 khi vừa tròn 18 tuổi. Cột mốc tuổi 20 mới Ninh Dương Lan Ngọc chắc hẳn là khoảng thời gian khó quên nhất khi người đẹp chính thức được mọi người biết đến qua vai Nương trong Cánh đồng bất tận.

Khi ấy, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là cô sinh viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Sau thành công của vai Nương, Ninh Dương Lan Ngọc đã có một hành trình 10 năm vô cùng chăm chỉ và nỗ lực. Năm 2019, năm cuối cùng của thập kỷ được xem là một năm vô cùng rực rỡ của bản thân Ninh Dương Lan Ngọc.

Quả hiếm có ai lại có hai dấu mốc quan trọng đến như vậy trong sự nghiệp mà Ninh Dương Lan Ngọc lại sở hữu nó. Bước vào tuổi 30, Ninh Dương Lan Ngọc đang là ngôi sao hạng A của showbiz Việt với vô số show diễn, kịch bản mời chào.



Nhã Phương

Khác với hình ảnh năng động của Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương lại xây dựng hình ảnh ngọc nữ dịu dàng ngọt ngào trong các bộ phim truyền hình. Cũng như Lan Ngọc, Nhã Phương chính thức bước chân vào showbiz Việt khi vừa tròn 18 tuổi.

Vừa mới bước chân vào showbiz, cô gái quê Đắk Lắk đã gây chú ý vì vẻ ngoài ngọt ngào với đôi mắt to tròn. Dù tham gia nhiều phim nhưng phải chỉ đến năm 2013, khi tham gia phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò, cái tên Nhã Phương mới thực sự trở nên nổi tiếng. Sự nghiệp của Nhã Phương vụt sáng khi vào vai cô gái bán bánh tráng, có một tình yêu đẹp và buồn với chàng trai bán bánh giò.

Từ một diễn viên không mấy tiếng tăm, Nhã Phương nổi tiếng và có thêm nhiều người hâm mộ, cô còn được người xem ưu ái gọi với cái tên “hot girl bánh tráng trộn”.

Sau Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò, Nhã Phương ngày càng tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô liên tiếp gặt hái thành công khi tham gia Vừa Đi Vừa Khóc và Quả Tim Máu. Một trong những thành tựu 10 năm qua không thể bỏ qua của Nhã Phương chính là bộ phim Tuổi thanh xuân.

Tổng kết 10 năm đã qua, không chỉ có sự nghiệp rực rỡ, Nhã Phương còn có một gia đình hạnh phúc bên cạnh danh hài Trường Giang và 1 thiên thần nhỏ.

Diễm My 9x

So với Nhã Phương và Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9x bước chân vào showbiz có phần sớm hơn. Diễm My bắt đầu tham gia diễn xuất trong phim "Bóng đêm cuộc tình" khi chỉ mới 5 tuổi. Năm 2008, cô tham gia cuộc thi "Người đẹp hoa anh đào" và đã giành giải nhì.

Dấu mốc 10 năm trước có là khoảng thời gian đánh dấu quan trọng trong sự nghiệp của Diễm My. Năm 2010, Diễm My tham dự cuộc thi "Hoa hậu Thế giới người Việt". Tuy không giành được vương miện nhưng đây được xem là dấu mốc quan trọng mở màn cho những hoạt động trong tương lai của Diễm My.

Diễm My được đánh là một trong những mỹ nhân chăm chỉ của showbiz Việt. Xuất hiện đều đặn trong các bộ phim điện ảnh, trong đó nhiều bộ phim đắt khắc giúp tên tuổi của Diễm My 9x càng ngày càng vững chắc.

Năm 2019, Diễm My tham dự vào dự án Phượng Khấu. Bộ phim sẽ ra rạp vào năm 2020 và dự kiến sẽ trở thành "bom tấn" mới của điện ảnh Việt.

Bảo Thanh

Bảo Thanh bắt đầu bước chân vào showbiz vào năm 8 tuổi khi tham gia bộ phim "Vào Nam ra Bắc". Vai diễn đầu tay đã mang về cho Bảo Thanh giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, sự nghiệp của Bảo Thanh lại có phần đứt đoạn vì việc học hành và gia đình.

Năm 2008, Bảo Thanh thi vào Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Vào cuối tháng 2 năm 2011, Bảo Thanh đã quyết định kết hôn, sinh con.

2 năm sau khi kết hôn, Bảo Thanh chính thức trở lại với mảng phim truyền hình. Vai diễn trong “Người chồng điên” đã đem về cho Bảo Thanh giải Cánh diều vàng 2014.

Năm 2017 là năm được xem vô cùng rực rỡ của Bảo Thanh khi người đẹp được biết đến rộng rãi với vai Minh Vân trong phim "Sống chung với mẹ chồng" và gần đây nhất là Về nhà đi con. Hiện tại, Bảo Thanh được xem là một trong những nghệ sĩ truyền hình nổi tiếng nhất nhì tại Việt Nam.

Tạm kết

Nhiều người nói rằng phụ nữ thường sợ độ tuổi 30 và hoài niệm tuổi 20 nhưng ít ai biết rằng ở bất kỳ độ tuổi nào phụ nữ cũng luôn xinh đẹp. Ở tuổi 20 họ mang trong mình nét đẹp của sự tươi trẻ ngây thơ, tuổi 30 là vẻ đẹp của sự từng trải, đằm thắm và khôn ngoan. Chúc tuổi 30 của những mỹ nhân tuổi ngựa sẽ rực rỡ và bùng nổ. Ninh Dương Lan Ngọc, Bảo Thanh, Nhã Phương hay Diễm My 9x... đã có một thập kỷ rực rỡ nhất của mình ở lứa tuổi 20. Dù con đường đi của mỗi người khác nhau thì khi nhìn lại họ vẫn có quyền tự hào về những gì mình đã chọn.

Xin chào đón tuổi 30 rực rỡ của Ninh Dương Lan Ngọc, Bảo Thanh, Nhã Phương và Diễm My 9x.