Chỉ ăn mừng kênh đạt 1k sub, con trai đã đổ nguyên thau nước mắm lên đầu mẹ khiến dân mạng phẫn nộ

Thời gian gần đây, trào lưu "người người làm YouTube", "nhà nhà làm YouTube" đang được rất nhiều người quan tâm. Có lẽ vì thế mà mỗi ngày trôi qua lại có thêm hàng tá những tài khoản mới được thành lập làm đầy thêm kho video YouTube. Điều này đã khiến cho mạng xã hội ngoài những sản phẩm ấn tượng thì còn tràn lan những clip có nội dung nhảm nhí kém chất lượng.

Điển hình như mới đây, một tài khoản Youtube có tên Ô.M đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ khi đăng tải một video có tiêu đề: "Ăn mừng 1k sub, đổ thau nước mắm lên đầu mẹ và cái kết".

Nội dung của video là trong lúc người mẹ đi làm đồng trở về nhà thì anh con trai đứng trên cao bất ngờ đổ ụp một thau nước mắm lên đầu mẹ. Sự việc bất ngờ này đã khiến mẹ của anh ta và vô cùng hoảng hốt và tức giận.

Nam thanh niên công khai khoe quá trình chuẩn bị 3 chai nước mắm để đổ lên đầu mẹ.

Vẫn là phong cách làm vlog đang thịnh hành thời gian gần đây với không gian gia đình và những vật dụng quen thuộc. Tuy nhiên, nam thanh niên này đã chơi rất quá đáng khi lấy mẹ ra làm trò đùa và lại làm tổn hại đến tinh thần của người mẹ này.

Phần sau của clip là cảnh người mẹ bị cầm cây chổi đuổi và lớn giọng mắng mỏ cậu con trai. Không những thế, có lẽ vì quá tức giận nên người mẹ này còn mang hết quần áo ném ra ngoài sân.

Mặc dù cậu con trai có lên tiếng phần trần: "Con chỉ đùa mẹ thôi", nhưng cơn thịnh nộ của người mẹ vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Người mẹ quá tức giận đã cầm chổi đuổi người con trai và liên tục mắng mỏ. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, bà ôm quần áo ném hết ra ngoài sân. Ảnh cắt từ clip

Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý rất lớn của cư dân mạng. Đa số mọi người đều thả nút "dislike" chứ không hề ủng hộ cách ăn mừng của "dân chơi này" đồng thời kêu gọi mọi người report kênh ngay và luôn. Thêm vào đó, những dòng bình luận thể hiện sự phẫn nộ, chỉ trích hành động của anh con trai cũng rất nhiều.

- "Ăn mừng 1k sub mà đã chơi kiểu như vậy, không biết khi lên 100k sub nó sẽ chơi tới cái gì nữa. Nếu mình là người mẹ trong clip này chắc sẽ đau lòng đến chết mất. Nút vàng nút bạc cái nỗi gì chứ, chỉ thấy nhảm nhí thôi".

- "Mình nghĩ là Youtube nên quản lý thật chặt nội dung của video, đừng để những thứ có hại này lại trở thành trò giải trí của đám con trẻ thì sẽ hỏng hết cả một thế hệ. Có rất nhiều cách câu sub, không nhất thiết phải mang người khác, nhất là mẹ mình ra làm trò đùa".

Mặc dù là trò nhảm nhí, thế nhưng đây không phải lần đầu tiên cộng đồng mạng phản ứng gay gắt trước những vlog chứa nội dung vô bổ, nhảm nhí. Chỉ mới thôi, ngày 14/5, nhiều diễn đàn mạng đăng tải đoạn video nam thanh niên đổ 200 quả trứng lên đầu mẹ để ăn mừng kênh YouTube T.L của mình đạt mốc 20.000 người đăng ký.

Nam thanh niên đổ trứng lên đầu mẹ khiến cộng đồng mạng bức xúc. Ảnh chụp màn hình

Dân mạng phản ứng dữ dội vì cho rằng đây là hành động làm lố, "câu view", "câu like" bất chấp. Nhiều người lên tiếng kêu gọi tẩy chay, report kênh này. Sau đó, anh chàng tự nhận là vlog phải lên tiếng xin lỗi và xóa đoạn video trên kênh cá nhân.

Có lẽ chẳng quá khó khi biết tới lý do để các cậu con trai quý hóa trên thực hiện những hành động phản cảm này, dù chi tiết ăn mừng chỉ là cái cớ để nhằm mục đích "câu like", "câu sub" mà thôi.

Hiện tại, hành vi đổ nước mắm lên đầu mẹ của người con trai này vẫn đang bị cộng đồng mạng lên án dữ dội, thậm chí rủ nhau report mạnh mẽ kênh YouTube trên để răn đe và cảnh tỉnh lối suy nghĩ câu view lệch lạc này.