Chế độ ăn theo nhóm máu: Giúp bạn giảm cân ngoạn mục, chuyện kiêng khem chính thức lui vào dĩ vãng

Chế độ ăn kiêng và luyện tập theo nhóm máu là phát kiến của tiến sĩ Peter D'Adamo – một bác sĩ theo trường phái thuận tự nhiên, đồng thời là nhà nghiên cứu, tác giả danh tiếng tại nước Mỹ. Chế độ ăn đặc biệt này của ông đã được viết thành sách với tựa đề "Eat right 4 your type" (Tạm dịch: Ăn đúng kiểu của bạn) và trở thành một trong những tựa sách bán chạy nhất theo The New York Times.

Với luận điểm, nhóm máu của mỗi người sẽ phản ánh những phản ứng hóa học diễn ra bên trong, quyết định đến khuynh hướng bệnh tật, thể trạng và sức khỏe tinh thần, tiến sĩ Peter D'Adamo tin rằng một chế độ ăn uống, luyện tập phù hợp với nhóm máu sẽ giúp cải thiện sức khỏe, cân nặng ưu việt hơn. Và nếu bạn thử bao nhiêu cách cũng không thấy vóc dáng của mình thon gọn, thậm chí còn khiến cơ thể yếu ớt, mệt mỏi hơn, hãy thử tham khảo chế độ đặc biệt sau đây, biết đâu bạn sẽ nhanh chóng có được thân hình hằng ao ước mà sức khỏe vẫn được đảm bảo.

Tiến sĩ Peter D'Adamo.

1. Nhóm máu O

Đây là nhóm máu có lịch sử lâu đời nhất, là nền tảng để con người tồn tại và đưa chúng ta đứng đầu trong chuỗi thức ăn nên không có gì lạ, những ai sở hữu nhóm máu O thường khỏe mạnh, tạng người săn chắc, tinh thần tốt.

Điểm yếu của nhóm máu này là khó thích nghi với chế độ ăn hay điều kiện sống mới; đồng thời, hệ miễn dịch có xu hướng phòng vệ quá đà, dễ bị dị ứng.

- Thực phẩm nên tránh: chế phẩm từ lúa mì, ngô, đậu "hải quân", đậu lăng xanh, đậu thận đỏ, chế phẩm từ sữa.



- Thực phẩm nên ăn: hải sản, tảo biển, thịt đỏ, cải xoăn, rau chân vịt, súp lơ xanh, dầu olive.

- Bộ môn thể thao nên tập: aerobics, chạy bộ, võ thuật.



2. Nhóm máu A

Những người mang nhóm máu A có chỉ số cân nặng BMI thấp, chiều cao trung bình. Hoạt động trao đổi chất trong cơ thể diễn ra khá năng suất, ngoại trừ khi ăn thịt giàu protein. Và để cơ thể sở hữu nhóm máu này được khỏe mạnh, vóc dáng săn chắc, hoàn hảo nhất, đây là những thực phẩm nên ăn, không nên ăn và những môn thể thao cần được ưu ái.

- Thực phẩm nên tránh: thịt, chế phẩm từ sữa, đậu thận đỏ, đậu lima, ngô.

- Thực phẩm nên ăn: dầu olive, hải sản, các loại rau, quả dứa.

- Môn thể thao nên luyện tập: yoga, thái cực quyền, thiền định – những bộ môn đòi hỏi sự tĩnh lặng và tập trung cao độ.

3. Nhóm máu B

Người sở hữu nhóm máu B thường có hệ miễn dịch khá tốt, sức khỏe tinh thần tích cực, vóc dáng đầy đặn nhưng dễ béo lên – sụt cân thất thường. Chìa khóa để những người thuộc nhóm máu B duy trì số cân nặng lý tưởng, tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể chính là chế độ ăn hài hòa giữa thịt, ngũ cốc và rau quả… Bên cạnh đó, việc luyện tập cũng nên hướng đến sự cân bằng cả khía cạnh thể chất lẫn tinh thần.

- Những thực phẩm nên tránh: thịt gà, ngô, đậu lăng xanh, lạc, hạt vừng, chế phẩm từ lúa mì.

- Thực phẩm nên ăn: rau lá xanh, trứng, thịt nai, gan, trà cam thảo.

- Các môn thể thao nên tập: đi bộ đường dài, đạp xe, chơi tennis, bơi lội.

4. Nhóm máu AB

Nhóm máu AB rất hiếm, chưa đến 5% dân số thế giới sở hữu nhóm máu này. Và chỉ cần nghe tên, nhiều người cũng đoán được nhóm máu này lai căng giữa nhóm máu A và B với những đặc điểm như: hệ miễn dịch ổn, dễ thích nghi với môi trường hiện đại nhưng hệ tiêu hóa khá nhạy cảm, cơ thể dễ nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, vóc dáng của người mang nhóm máu AB có điểm yếu là dễ tăng cân, quá trình trao đổi chất khá chậm chạp, cơ thể dễ lão hóa sớm.

- Những thực phẩm cần tránh: gà, ngô, đậu thận đỏ, kiều mạch.

- Thực phẩm nên ăn: đậu phụ, hải sản, rau lá xanh, rong biển.

- Bộ môn thể thao nên tập: yoga, đạp xe, tennis.

4. Nhóm máu RhD âm, ví dụ B- hoặc O-

Nếu mang nhóm máu RhD âm, vóc dáng của bạn sẽ sở hữu những đặc điểm như vai rộng, hông hẹp. Cơ thể dễ đối mặt với chứng bất dung nạp thực phẩm và gặp những rắc rối liên quan đến hormone.

- Những thực phẩm nên ăn: đậu đỗ, đậu lăng, đậu phụ, hạt điều, rau chân vịt.

- Thực phẩm không nên ăn: thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có cồn và caffeine.

- Môn thể thao nên tập luyện: đạp xe.

Nguồn: 4yourtype