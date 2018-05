Chế độ ăn có những thực phẩm này sẽ giúp chống nắng, ngăn chặn ung thư da nếu thực hiện đều đặn vào mùa hè

aFamily.vn>Sức khỏe

07:35:00

Có thể nói vào mùa hè, đặc biệt là ở các nước nhiệt đới như Việt Nam, thời tiết thực sự rất nóng và ẩm ướt. Chúng ta thường đổ xô mặc quần short, váy ngắn và dép xỏ ngón để chống chọi với cái nóng.



Tuy nhiên, bức xạ tia cực tím từ mặt trời trở nên tồi tệ hơn trong mùa hè khắc nghiệt và cách tốt nhất là che chắn làn da của bạn càng nhiều càng tốt khi ra ngoài, để ngăn ngừa cháy nắng, đột quỵ, đặc biệt là ung thư da.

Bức xạ tia cực tím từ mặt trời trở nên tồi tệ hơn trong mùa hè khắc nghiệt đe dọa làn da bạn.

Ung thư da là một loại ung thư gây ảnh hưởng đến các tế bào da khi sự phát triển ung thư bất thường xảy ra trong các tế bào đó. Ung thư da có thể gây tử vong, đặc biệt là khi không được điều trị đúng lúc và thậm chí tỷ lệ tái phát của loại ung thư này rất cao.

Nghiên cứu trong những năm qua đã phát hiện ra rằng tiếp xúc với tia cực tím là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư da. Dưới đây là một vài lời khuyên về chế độ ăn uống giúp ngăn ngừa ung thư da trong mùa hè đầy nắng nóng này:

Ăn dưa hấu

Dưa hấu có thể cung cấp khoảng 4868 mcg sắc tố carotenoid màu đỏ tươi mang tên lycopene trong mỗi 100 mg. Trong thực tế, hàm lượng lycopene trong loại quả này nhiều hơn 40% so với cà chua bi.

Dưa hấu có thể cung cấp khoảng 4868 mcg sắc tố carotenoid màu đỏ tươi mang tên lycopene trong mỗi 100 mg.

Một nghiên cứu đến từ Trung tâm Sức khỏe Memorial Sloan-Kettering thuộc Đại học Weill Cornell Medical College, New York (Mỹ) đã chỉ ra, sở hữu chế độ dinh dưỡng giàu chất này có thể làm giảm tình trạng nổi ban đỏ trên da do tiếp xúc với tia UV. Ngoài việc tiêu thụ loại quả này, bạn cũng cần sử dụng kem chống nắng mỗi khi tiếp xúc với ánh mặt trời.

Ăn yến mạch vào bữa sáng

Hầu hết chúng ta đều biết rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, không được bỏ qua. Bỏ bữa sáng hoặc ăn những thức ăn không lành mạnh như bánh nướng xốp, bánh mì tròn, ngũ cốc, samosas, đồ ngọt… có thể gây hại cho sức khỏe của bạn vì chứa nhiều đường và dầu, đặc biệt không tốt cho da.

Tiêu thụ thực phẩm lành mạnh như yến mạch có thể ngăn ngừa các tế bào ung thư hình thành, đặc biệt là dưới da.

Tiêu thụ sữa chua

Nên ăn sữa chua thường xuyên, có thể là sữa đông Ấn Độ hoặc sữa chua Hy Lạp, chúng phải là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của bạn, đặc biệt là trong mùa hè. Sữa chua có khả năng cải thiện sự phát triển của vi khuẩn tốt trong cơ thể. Điều này giúp cơ thể chúng ta có khả năng chống lại các tác nhân gây ung thư da.

Sữa chua phải là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của bạn, đặc biệt là trong mùa hè.

Uống cà phê

Từ nhiều thập kỷ, những ưu và nhược điểm của cà phê liên quan đến sức khỏe đã được tranh luận. Tuy nhiên, một điều mà bất cứ ai cũng đều nắm rõ là tiêu thụ 1-2 cốc cà phê mỗi ngày không gây hại cho sức khỏe.

Hơn nữa, ngoài việc khiến bạn cảm thấy tràn đầy sinh lực, cà phê cũng có thể ngăn ngừa ung thư da, vì nó chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa các tổn thương ở da do tia cực tím từ ánh nắng mặt trời.

Ăn nhiều rau lá xanh

Ngay từ khi còn thơ ấu, chúng ta vẫn được nhắc nhở phải ăn thật nhiều rau xanh như rau bina, lá bạc hà, măng tây… vì chúng rất giàu dinh dưỡng và đem lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Ngoài ra, rau lá xanh là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống vào mùa hè có thể giúp giảm nguy cơ ung thư da vì vitamin A và C trong lá xanh có khả năng ngăn chặn các tế bào da bị tổn hại do ánh nắng mặt trời gây ra.

Rau lá xanh là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống vào mùa hè có thể giúp giảm nguy cơ ung thư da.

Ăn nhiều cà chua

Không còn gì tuyệt vời hơn là thưởng thức một ly nước ép cà chua để đánh bay cái nóng vào mùa hè! Ngoài uống nước cà chua, bạn có thể sử dụng cà chua vào món salad ăn hàng ngày.

Ngoài các lợi ích sức khỏe khác như tăng cường khả năng miễn dịch, điều trị khó tiêu… cà chua còn có khả năng ngăn ngừa ung thư da. Các hợp chất có trong cà chua như lycopene và phytochemical có thể ngăn chặn bức xạ tia cực tím từ mặt trời khỏi bị hấp thụ vào da, do đó ngăn ngừa ung thư da.

Ăn nhẹ bằng quả hạch

Hầu hết chúng ta đã biết thực tế rằng các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, quả hồ trăn… rất bổ dưỡng, vì chúng chứa vitamin, protein, khoáng chất và axit béo omega-3. Các loại hạt này cũng có thể giúp ngăn ngừa ung thư da, vì hàm lượng vitamin E có trong các loại hạt hoạt động như một hàng rào bảo vệ giữa các tế bào da và tia UV từ mặt trời, do đó ngăn ngừa thiệt hại do tia cực tím gây nên.

Các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, quả hồ trăn… rất bổ dưỡng.

Bổ sung thêm lựu

Các nghiên cứu do bác sĩ Murad tiến hành đã cho thấy mỗi ngày ăn một quả lựu sẽ tăng cường khả năng chống nắng của cơ thể bạn thêm hơn 20% chỉ trong vòng 2 tháng. Các chất trong lựu giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do và giảm sự gia tăng nguy cơ cháy nắng".

Dưa chuột

Dưa chuột là một loại quả mang lại rất nhiều tác dụng làm đẹp, ăn dưa chuột thường xuyên giúp bảo vệ và làm trẻ hóa làn da của bạn. "Trong dưa chuột chứa 96% nước, giữ cho làn da của bạn ngậm nước lâu hơn và khi các tế bào của bạn được ngậm nước đúng cách, chúng có khả năng hơn để chống lại các gốc tự do, chống nắng hiệu quả" là lời khẳng định của bác sĩ Murad.

Ngoài ra dưa chuột cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và các vitamin khác cần thiết cho việc tăng cường làn da của bạn như silica - một khoáng chất vi lượng góp phần vào sức mạnh của mô liên kết,vitamin A, C, axit folic…

Dưa chuột là một loại quả mang lại rất nhiều tác dụng làm đẹp, ăn dưa chuột thường xuyên giúp bảo vệ và làm trẻ hóa làn da của bạn.

Uống trà xanh

Rất nhiều người ngày nay đã thay thế cà phê và trà thường bằng trà xanh. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong trà xanh không chỉ giúp giảm căng thẳng, giảm cân… mà còn ngăn ngừa các tổn thương gốc tự do do da gây ra bởi tia cực tím của mặt trời, do đó chống nắng rất tốt, ngăn ngừa ung thư da.

(Nguồn: Tổng hợp)