"Chạy vì trái tim 2019": Sao nào sẽ tham gia sự kiện cộng đồng mang tính nhân văn này?

Trương An Xinh được biết đến từ khi chị là một trong 10 người trên toàn quốc nhận được học bổng của Mỹ do quỹ Ford tài trợ vào năm 2003 dành cho tài năng trẻ điện ảnh Việt Nam; giải nhất Phụ nữ truyền cảm hứng do báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức năm 2016. Chị còn là chủ tịch Group Phụ nữ Đàn Bà AZ lớn mạnh với hơn 65 ngàn thành viên.