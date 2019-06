Chạy kết nối yêu thương cùng VCLI tại ngày hội gia đình

Ban Giám đốc Công ty VCLI trao tặng quỹ từ thiện cho Trung tâm Hành động vì Cộng đồng ACDC

Thông qua sự kiện này, VCLI mong muốn tạo sân chơi giúp xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể, kết hợp gây quỹ cho những người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động trách nhiệm xã hội là một hoạt động thường niên của VCLI, thu hút được sự tham gia đông đảo của các cán bộ nhân viên. Hoạt động trách nhiệm xã hội lần này một lần nữa khẳng định tinh thần doanh nhân, doanh nghiệp tiến bộ cùng mục tiêu mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng của VCLI.

Tập thể cán bộ nhân viên VCLI và người thân tham gia giải chạy gây quỹ từ thiện

Được thành lập từ năm 2008, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank-Cardif (VCLI) là liên doanh giữa ngân hàng Vietcombank và tập đoàn bảo hiểm BNP Paribas Cardif. VCLI cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang tính chiến lược, nhằm đáp ứng nhu cầu đang ngày càng tăng của xã hội hiện đại – nhu cầu được bảo vệ trước rủi ro. Hiện nay, VCLI cung cấp các sản phẩm liên quan đến bảo vệ khoản vay ngân hàng, giáo dục, sức khỏe và tiết kiệm như: Bảo An Tín Dụng, Bảo An Tài Trí, Bảo An Tài Trí Ưu Việt, Bảo An Tín Dụng Ưu Việt, Bảo An Toàn Gia, Bảo An Tín Dụng Hưng Nghiệp, Bảo An Tín Dụng Gia Phú. VCLI hoạt động dựa trên mô hình bảo hiểm liên kết ngân hàng, sử dụng nguồn lực sẵn có của ngân hàng kết hợp với sản phẩm bảo hiểm lợi ích cao nhằm mang lại giải pháp tài chính tối ưu cho các gia đình và cá nhân.