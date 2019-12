Cháy bãi rác Cam Ly suốt 5 ngày, khói đen bao trùm thành phố Đà Lạt

Theo ghi nhận của PV Infonet, vào lúc 14h ngày 27/12, vụ cháy tại bãi rác Cam Ly đã lan rộng ra toàn bộ vị trí có chứa chất thải của bãi rác này, rộng hàng trăm ha. Khói đen vẫn tiếp tục bốc lên, bao trùm trên diện rộng, theo hướng gió thổi thẳng ra khu vực trung tâm TP Đà Lạt.

Khói bốc mù mịt từ bãi cháy, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Vụ cháy xảy ra từ tối ngày 22/12, nhưng đến nay công tác dập lửa, chữa cháy không đem lại kết quả. Theo cơ quan chức năng địa phương, một phần do Đà Lạt đang là mùa khô, có gió thổi mạnh; trong khi địa hình bãi rác dốc cũng gây khó khăn trong công tác dập lửa.

Khói bao trùm trên diện rộng, bay thẳng về TP Đà Lạt.

Theo quan sát của PV, phương tiện, lực lượng tham gia dập lửa quá thô sơ mới là lí do chính. Chỉ có vài công nhân và xe bồn chở nước tới đứng từ trên cao dùng vòi nhỏ xịt xuống phía dưới. Công tác cứu hỏa không tương xứng với tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ cháy.

Theo quy định, chất thải sau khi tập kết về bãi rác Cam Ly phải được rắc vôi, phun hóa chất xử lý ruồi muỗi, dịch bệnh sau đó đem chôn lấp. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân xung quanh khu vực này, nhiều năm qua chất thải được đưa về bãi rác đổ tự do, sau đó đơn vị chủ quản dùng máy múc đẩy thẳng xuống dưới thung lũng và dùng đất vùi lên.

Thời điểm PV Infonet có mặt tại hiện trường, vụ cháy không gây ra các cột lửa, nhưng khói đen do cháy âm ỉ liên tục bốc lên, gây mùi hôi rất khó chịu.

Ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) có mặt trực tiếp tại hiện trường chiều 27/12 khảo sát, đánh giá và chỉ đạo công tác dập lửa tại bãi rác Cam Ly cho biết: có thể do xử lý bì rừng, nên ngọn lửa đã cháy lan sang bãi rác, hoặc do công nhân chuyển rác về có lẫn than nên gây ra vụ cháy.

"Trước mắt, để đối phó với vụ cháy âm ỉ ở bãi rác Cam Ly, chúng tôi đang điều động lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp đến phun nước dập lửa. Dùng máy đào cắt đường ranh không cho lửa tiếp tục cháy lan, dùng đất để lấp rác tránh để bùng phát đám cháy...", ông Trình cho biết thêm.



Lực lượng chữa cháy mỏng cũng là nguyên nhân khiến công tác cứu hỏa chưa phát huy... tác dụng.

Ông Nguyễn Như Việt, Chủ tịch UBND Phường 5, Tp Đà Lạt cho biết, sau khi xảy ra sự việc phường đã có văn bản và gửi báo cáo cho cơ quan chức năng để sớm có phương án xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Được biết, bãi rác Cam Ly hình thành từ năm 1975, đến năm 2013 đã có lượng rác lên tới 700.000 tấn. Chỉ tính từ năm 2013 đến nay, bãi rác này có thêm 400.000 tấn chất thải được đổ về đây, gây quá tải đặc biệt nghiêm trọng.

Bãi rác Cam Ly được Thủ tướng Chính phủ liệt vào danh sách gây ô nhiễm trầm trọng, cần phải sớm đóng cửa. Do đó, vụ cháy bãi rác trong suốt 5 ngày qua đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tới các khu vực phường 5,4,3… của TP Đà Lạt.

Tính đến 18h ngày 27/12, những cột khói đen với mùi hôi thối vẫn đang bao phủ khu vực nội thành TP Đà Lạt.