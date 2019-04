Chase Finlay: Từ nam thần ballet đến kẻ đồi bại quay clip nóng của bạn gái, khoe chiến tích trong group chat khiến nước Mỹ căm ghét

Alexandra Waterbury (22 tuổi) là một người mẫu và cựu học viên tại trường múa thuộc Học viện Ballet thành phố New York, Mỹ. Xinh đẹp, đầy hoài bão, bước chân thành công vào trường ballet danh giá, Alexandra còn nghĩ rằng mình may mắn trong chuyện tình ái.

Vì bạn trai của cô chính là Chase Finlay (29 tuổi) - vũ công chính tại trung tâm mà Alexandra đang theo học. Anh sở hữu ngoại hình điển trai, đồng thời rất tài năng và là thần tượng của cô vũ công nhỏ bé từ năm 11 tuổi.

Cặp đôi hạnh phúc trước khi những bí mật đen tối bị phanh phui (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, Alexandra không thể ngờ những phát hiện vào buổi sáng ngày 15/5/2018 đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Thức dậy trong căn hộ thuê chung với bạn trai Chase (lúc đó đang vắng mặt) không biết vì lí do gì mà cô gái muốn kiểm tra máy tính của anh.

Và rồi, trên màn hình là hàng loạt ảnh chụp các bộ phận gợi cảm của phụ nữ, trong đó có chính hình ảnh của Alexandra. Ngoài ra có một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh quan hệ tình dục của cô và Chase.

Nhưng đáng căm phẫn nhất là các dòng tin nhắn mà Chase Finlay gửi vào group chat với những người bạn - bao gồm 2 vũ công khá có tiếng là Amar Ramasar và Zachary Catazaro cùng một nhà tài trợ trẻ tên Jared Longhitano.

Zachary Catazaro (trái) và Amar Ramasar đã tham giao vào group chat tình dục của Chase Finlay (Ảnh: NYP)

Những dòng tin nhắn lấy các cô gái ra nhục mạ, làm "trò mua vui" đã khiến cho hình tượng của người bạn trai hoàn hảo, đồng thời là một đàn anh, một đồng nghiệp của Alexandra hoàn toàn sụp đổ.

Trước đó tại một buổi biểu diễn năm 2016, nữ vũ công đã lần đầu tiên gặp Chase và bị anh thu hút. "Tôi cảm thấy như giấc mơ thành hiện thực, một con bé 18 tuổi đã được gặp ngôi sao mà mình mến mộ bấy lâu" - Alexandra nhớ lại. Cả hai hẹn hò được 1 năm rưỡi thì cô vũ công bị sốc nặng trước những hành động đồi bại của Chase Finlay, được che đậy hoàn hảo bởi vẻ ngoài đầy hào quang không chút tỳ vết. Suốt thời gian dài bên nhau, Alexandra không hề hay biết về những hình ảnh và clip nhạy cảm của mình bị ghi lại, thậm chí bị đem ra làm nhục trong group chat.

Sự nghiệp của Chase Finlay dừng lại đột ngột sau vụ bê bối.

Alexandra Waterbury quyết định khởi kiện bạn trai cũ Chase Finlay và những người bạn trong group chat của anh ta. Vụ việc làm dậy sóng mặt báo Mỹ suốt nhiều tuần liền nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết. Bản thân Chase Finlay quyết định xin rút khỏi Học viện Ballet ngay trước khi vụ lùm xùm bị báo chí phanh phui.



Chưa dừng lại ở cá nhân Chase Finlay, nữ vũ công Alexandra còn dũng cảm kiện Học viện Ballet vì cho rằng "họ đã biết, hoặc nên biết về tất thảy mọi chuyện, nhưng đã bao che dung túng". Alexandra nêu ý kiến trên báo The Guardian rằng "những viện ballet càng danh tiếng thì càng coi trọng chuyện kinh doanh, muốn bảo vệ hình ảnh của mình" dù đằng sau tấm rèm nhung của sân khấu là hàng loạt chuyện hậu trường khuất tất.

Lịch sử ballet nước Mỹ từ lâu không chỉ có những vũ điệu say đắm lòng người, có sự hòa nguyện của âm nhạc và chuyển động của cơ thể - hay cũng chính là sự đồng điệu trong tâm hồn của các bạn diễn với nhau, mà ở đó còn có những vết nhơ khó gột rửa, sự bất bình đẳng giới.



(Ảnh minh họa, nguồn: Henry Leutwyler)

Ví dụ như vũ công nổi tiếng bậc nhất George Balanchine - người sáng lập ra Học viện Ballet New York. Balanchine có thói quen chọn ra các "nàng thơ" trong số học viên của mình để nâng đỡ, thậm chí yêu cầu họ dùng các loại nước hoa khác nhau để dễ phân biệt dựa trên mùi. Bên cạnh đó, việc vũ công nữ bị chuốc say và lợi dụng, hoặc họ chủ động dựa vào đồng nghiệp nam để được nâng đỡ cũng không phải chuyện hiếm.

Vụ kiện của Alexandra Waterbury là một đòn tấn công vào lịch sử với nhiều mảng đen tối của làng ballet Mỹ, dấy lên phong trào #Metoo kéo dài suốt vài tháng. Thế nhưng, Học viện Ballet vẫn xoay xở để có thể "nhảy múa ra khỏi các hồ sơ kiện tụng một cách an toàn" - theo một bài báo của New York Daily News. Dù vậy, bên cạnh Chase Finlay chủ động rời đi, các vũ công nam bị tung bằng chứng có mặt trong group chat tình dục đã bị đình chỉ hoạt động; và vào tháng 2/2019, ban quản lí của học viện Ballet cũng tiến hành cải tổ.

Alexandra Waterbury vẫn đối mặt với những nỗi đau và vết thương tâm lí dai dẳng (Ảnh: The Guardian)

Quay lại Alexandra, sau một thời gian dài đặt trọn niềm tin vào người bạn trai hoàn hảo và học viện ballet danh tiếng, những gì cô nhận được thật quá bẽ bàng. "Tôi cảm thấy sốc, giống như mọi giá trị mình trân trọng đều bị vứt bỏ. Rồi sau đó là giận dữ. Và sau nữa là xấu hổ" - nữ vũ công chia sẻ. "Mỗi lần nhìn thấy một cô gái trẻ trong chiếc váy tutu và tóc búi gọn gàng, đi những đường ballet tuyệt đẹp trong lớp học, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là giá như cô ấy hãy chạy ngay khỏi nơi đó đi. Bởi sẽ chẳng có ai bảo vệ cô, như đã không có ai bảo vệ cho tôi".

Dù vậy, sự kiên cường và dũng cảm của Alexandra Waterbury là không thể phủ nhận. Ít nhất cô đã đưa ra một lời cảnh tỉnh đanh thép cho những cô gái trẻ, rằng sân khấu ballet - cũng như bất kì môi trường nào khác - không chỉ có ánh hào quang. Đồng thời phong trào #Metoo mà Alexandra dấy lên còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ: "Phụ nữ không phải là một thứ gì đó cho cánh đàn ông nhặt lên rồi bỏ xuống, cũng không phải là một công cụ phục vụ cho bất kì ai".

(Theo The New Yorker, The Guardian)