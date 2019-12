Chào đoàn vị khách quốc tế thứ 4.6 triệu đến Quảng Nam năm 2019 ở Công viên Ấn tượng Hội An

Con số 4,6 triệu lượt khách quốc tế đã khẳng định hiệu quả của chiến lược phát triển du lịch Quảng Nam nhiều năm qua. Đánh dấu thành công này, tối 25/12 tỉnh sẽ tổ chức chương trình vinh danh vị khách quốc tế thứ 4,6 triệu tại sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An. Tham dự sự kiện, trước khi thưởng thức show diễn thực cảnh độc đáo, du khách sẽ được lắng nghe lời ca ngọt ngào của hình thức hô bài chòi - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.



Ký ức Hội An là sản phẩm du lịch mới ra mắt trong năm 2018, thu hút nhiều du khách quốc tế tới phố Hội.

Trong thời gian này, Công viên Văn hóa Ấn tượng Hội An cũng tổ chức loạt hoạt động với chủ đề "Ấm áp mùa tình yêu", mang đến nhiều cảm xúc cho du khách vào dịp Giáng sinh và năm mới 2020. Không gian công viên được đầu tư trang trí ấn tượng, ai cũng có thể lưu lại những bức hình đẹp.

Nổi bật là cây thông Noel cao gần 10 m, được trang trí bằng nón lá và vật liệu tái chế. Quanh cây thông được trang trí như một ngôi làng của ông già Noel. Tại đây, minigame nổi tiếng thế giới "Đo nhiệt tình yêu" cũng được tổ chức thường xuyên. Cây thông Noel được trang bị hệ thống đèn LED kết nối với bộ sạc gắn trong xe đạp, khi một người nam và một người nữ cùng nhau đạp xe sẽ tạo nguồn điện, làm cây thông bừng sáng rực rỡ.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức minigame '"Nhanh như chớp": Ông Già Noel sẽ đưa ra các câu hỏi về Hội An, văn hóa Việt Nam; du khách trả lời đúng sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

Đặc biệt, từ 22h ngày 31/12 cũng tại Công viên Ấn tượng Hội An sẽ diễn ra đại nhạc hội "Hoi An Impression Countdown Party - Happy Your". Vào thời khắc giao thừa, du khách sẽ đắm chìm trong âm nhạc sôi động của những rapper và DJ nổi tiếng miền Trung như NYX, ban nhạc Mega Boom, ca sĩ Bi Grass, Đoan Trang… Ngoài ra, du khách còn được tham gia trải nghiệm vào các trò chơi tương tác vui nhộn.

Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động dân gian đặc sắc.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam còn tổ chức chương trình dạ hội "Hội An chào năm 2020", diễn ra từ 24/12/2019 đến 1/1/2020. Trong đó, từ đêm 24/12, các khu vực vườn tượng Hội An và đường Nguyễn Phúc Chu sẽ được trang trí lộng lẫy với đèn màu rực rỡ. Từ đêm 28/12, hoạt động "Chợ ẩm thực di sản Hội An - Dinh dưỡng và sức khỏe" cũng sẽ được tổ chức tại đây.

Vào lúc 9h30 ngày 1/1/2020, Hội An sẽ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên tham quan thành phố tại làng rau Trà Quế.

2019 có ý nghĩa đặc biệt với du lịch Quảng Nam với cột mốc kỷ niệm 20 năm Hội An, tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Mới đây, Hội An còn được truyền thông quốc tế vinh danh là điểm đến tuyệt vời nhất thế giới.