Chàng trai lên mạng than thở chuyện muốn bạn gái mua hàng hiệu tặng mẹ nhưng cô nàng không chịu, đây là câu trả lời cực "chất" của nữ CEO

Xin chào mọi người. Tôi là nam, không khéo ăn nói nên muốn xin tư vấn một chút. Tôi đang trong một mối quan hệ khá tốt đẹp cho đến lần gần đây nhất, chúng tôi đã cãi nhau to. Nguyên do là vì tôi cùng cô ấy đi Hàn Quốc chơi vài ngày. Lúc về tôi có gợi ý cho cô ấy mua một bộ mỹ phẩm hãng mà mẹ tôi rất thích cùng vài hộp sâm cho bố. Bình thường tôi không hề tiếc cô ấy điều gì, quà cáp, kinh tế tôi vẫn tặng cô ấy. Nhưng lần này là do chúng tôi sắp cưới nên tôi muốn cô ấy thể hiện một chút với nhà chồng.

Tôi cũng nói luôn là tôi không tiếc tiền mà sợ tự mình mua rồi nói cô ấy tặng lại thành diễn kịch. Và làm như thế tôi sợ thành tạo thói quen ỷ lại cho cô ấy sau này nên tôi không hề muốn. Tôi muốn hướng cho cô ấy sẽ làm người con dâu chu đáo. Chỉ đơn giản thế thôi mà cô ấy càu nhàu, nói tôi áp đặt nọ kia. Điều kiện kinh tế của cô ấy không hề khó khăn nhé. Vậy mà chỉ chút quà để bố mẹ tôi vui cô ấy cũng tính toán đến vậy. Mọi người tư vấn giúp tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không?