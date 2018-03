Chàng trai cay đắng chia sẻ chuyện bị người yêu cũ "cắm sừng" chỉ vì món quà từ mùng 8/3 năm ngoái

Hôm nay chính là ngày-mà-ai-cũng-biết-là-ngày-gì-đấy. Chắc hẳn, đây là lúc các chàng trai đang chạy xe khắp đường lớn ngõ nhỏ để tìm những món quà ý nghĩa nhất tặng cho người phụ nữ mà mình yêu thương. Hoặc cũng có thể, nhiều người đang được chìm đắm trong men say hạnh phúc bên cạnh một nửa của mình.



Thế nhưng, có một người lại không được may mắn đến như thế. Chàng trai trong câu chuyện dưới đây thậm chí còn thật đen đủi vì bị "đá" ngay trước thềm mùng 8/3. Và cũng vừa thương, vừa buồn cười hơn nữa là nguyên nhân khiến cặp đôi đường ai nấy đi lại đến từ chính món quà mà anh đã tặng bạn gái vào… mùng 8/3 năm ngoái.

Bổ sung thêm vào danh sách những lí do chia tay dở khóc dở cười như chia tay vì tóc ngắn, vì lùn, vì ăn mắm tôm, vì mặc quần lót ren… giờ chúng ta còn có chia tay vì mèo.

Chàng trai thật ra là một người rất quan tâm và chịu chi vì bạn gái, bởi một con mèo Anh lông ngắn trên thị trường có mức giá không hề rẻ. Thế nhưng, vấn đề cũng bắt đầu từ khi có con mèo "tai họa" ấy.

Toàn bộ câu chuyện dở khóc dở cười ngày 8/3.

"Nhưng phải nói 1 điều phũ phàng là từ ngày hôm ấy người yêu mình không yêu mình nhiều như trước mà chuyển qua yêu mèo nhiều hơn.

Tặng đồ gì thì bảo là ko cần nữa, để tiền mua đồ ăn hoặc tặng đồ ăn cho mèo là được.

Trước còn có thói quen mua áo phông hoặc sơ mi cho mình, giờ toàn mua quần áo cho mèo.

Người ốm thì có khi không chăm nhưng mèo ốm là phải đưa đi thú y bằng được."

Mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó, "bi kịch" ập đến từ món quà 8/3 là khi người yêu chàng trai này đi tham gia offline hội yêu mèo.

"Mình thì cũng đi làm, không kiểm soát đc việc người yêu đi offline hội mèo như nào, với lại offline hội mèo thì có gì đâu. Thế quái nào, ở đó cũng quen 1 thanh niên nuôi mèo, nghe nói cũng mèo anh lông ngắn, 2 bên trao đổi qua lại cuối cùng nảy sinh tình cảm mà mình không biết, đi chơi với nhau, đi ăn với nhau mà cứ bảo đi off hội mèo Anh, rồi off hội này hội kia. Đến tận cách đây 1 tháng mới biết. Trong 1 tháng vừa qua cũng nói chuyện, xích mích nhưng không níu kéo được gì cả. Kết thúc là chia tay đúng mùng 3/3. Được 2 ngày, ngày 5/8 thấy up 1 loạt ảnh đi chơi 2 bàn tay đan vào nhau rồi nắm tay cả 2 con mèo nữa..."

Thủ phạm của vụ cắm sừng (ảnh minh họa).

Nghe mới cay đắng và ngậm ngùi làm sao cho chàng trai bị người yêu "cắm sừng" vì mèo này. Nếu không tặng cho người yêu món quà đó vào đúng 8/3 năm ngoái, có lẽ mùng 8/3 năm nay, chàng lại được tiếp tục tặng quà cho bạn gái rồi.