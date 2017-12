Chẳng động đến một giọt rượu, chồng vẫn bị vợ cằn nhằn, cắt tiền tiêu vặt vì say xỉn cả ngày, sự thật quá oan ức

aFamily.vn>Sức khỏe

20:00:00

Ray Lewis, một cựu chiến binh sống tại Eugene, Oregon, Mỹ là một người đàn ông với sức khỏe khá tốt, không có bất cứ biểu hiện bệnh tật nào. Mọi việc kỳ lạ bắt đầu từ cuối năm 2013, Ray bỗng dưng xuất hiện những triệu chứng chóng mặt, buồn nôn và nói năng lè nhè mất kiểm soát như những người đang say rượu.



Vợ của Ray, chị Sierra, cảm thấy khá bực bội vì chẳng hiểu sao chồng mình lại biến thành một kẻ nghiện rượu, ngày nào về nhà cũng say mèm. Chị đành phải siết chặt hầu bao của chồng, cắt tiền tiêu vặt, thậm chí bắt Ray phải tham gia chương trình cai nghiện rượu nhưng mọi thứ đều vô tác dụng.



“Chúng tôi ở cạnh nhau 10 tiếng mỗi ngày, cùng ăn chung một loại thức ăn, uống chung một loại nước. Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa”, Sierra nói.

Mọi chuyện bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát khi đến năm 2014, Ray trong lúc lái xe đã xảy ra va chạm vì say rượu. Vụ tai nạn khiến cho anh mất luôn việc làm và vô cùng hoang mang vì tình trạng lạ lùng của mình.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra và làm các xét nghiệm kỹ lưỡng, Ray được các bác sĩ thông báo rằng anh mắc phải một căn bệnh khá hiếm gặp có tên là hội chứng đường ruột lên men. Một người bị mắc bệnh này thì đường ruột của họ tự động sẽ biến lượng carb thừa trong cơ thể thành rượu.



Để hạn chế tình trạng say xỉn, Ray buộc phải thực hiện một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, cắt bỏ hoàn toàn các loại thực phẩm chứa carb và đường. Sierra còn phải gắn một thiết định vị GPS đề phòng trường hợp Ray say xỉn bất ngờ quên đường về nhà.

“Ai nghe tên căn bệnh này cũng thấy buồn cười. Họ không nhận ra là nó không phải là điều đáng cười mà là một thứ mà chúng tôi phải chịu đựng mỗi ngày”, Ray nói. “Tình trạng say xỉn thường trực sẽ gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe bởi cơ thể chỉ có thể nhận biết cơn say chứ đâu quan tâm loại rượu ấy đến từ đâu. Bị bắt buộc phải say xỉn một cách bất ngờ không biết vì sao và khi nào là một chuyện vô cùng kinh khủng”.

Từ sau khi biết được căn bệnh quái lạ của mình, Ray cũng đã dần chấp nhận sống chung và tập cách kiểm soát cơn say. Anh phải tự kiểm tra nồng độ cồn trong máu hơn chục lần mỗi ngày hoặc bất kỳ khi nào cảm thấy có dấu hiệu say xỉn.

“Tôi đã bắt đầu biết được khi nào mình chuẩn bị say để có thể tìm một nơi nghỉ ngơi an toàn đợi cơn say qua đi. Có lúc tôi bị choáng đến mức chẳng còn nhận thức nổi thời gian và quên luôn mình đã từng ăn uống gì”, Ray chia sẻ. “Cũng may mắn xung quanh tôi vẫn có rất nhiều bạn bè quan tâm chăm sóc và thấu hiểu được tình trạng mà tôi đang gặp phải. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì điều đó”.

Hội chứng đường ruột lên men (ABS) là do sự phát triển quá mức của nấm men trong ruột và chúng sẽ làm cho lượng carb dư thừa trong cơ thể bị lên men trở thành rượu. Sau đó rượu này lại được hấp thụ ngược vào cơ thể và gây ra tình trạng say xỉn. Hội chứng ABS là cực kỳ hiếm gặp nên các nhà nghiên cứu hiện có rất ít thông tin cũng như chưa thể tìm ra cách chữa trị.

(Nguồn: The Sun, Dailymail)