Chẳng cần chi một đống tiền, bạn vẫn có thể dưỡng da đẹp như mơ với 5 bí kíp

1. Cân nhắc thật kĩ về chất lượng và giá cả trước khi mua

Các sản phẩm tốt, chất lượng không nhất thiết phải là món thật đắt tiền. Điểm mấu chốt là đừng mua bất kì món dưỡng da nào chỉ vì nghe tên nó "hay hay" hoặc nghe từ ai đó rằng "nó tốt lắm". Google luôn chào đón, hãy cứ tìm hiểu thật kĩ càng về món đồ dưỡng da mà bạn có ý định mua. Tìm đọc review của các chuyên gia hoặc những người đã sử dụng rồi. Để ý đến điểm đánh giá của chúng nếu bạn định mua ở các sàn thương mại điện tử. Giá cả tất nhiên là một thứ nên nghiên cứu. Có những món mỗi nơi bán chênh nhau vài chục nghìn, có nơi vài trăm nghìn. Cẩn thận luôn là đức tính giúp chúng mình giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm được kha khá.



Các bạn học sinh, sinh viên đừng ngó lơ các sản phẩm dưỡng da drugstore nhé. Ngoài điểm trừ là bao bì không được chăm chút long lanh thì thành phần cũng như công dụng cũng rất ổn. Chỉ cần chăm chỉ tìm kiếm và "nằm vùng" các hội nhóm chia sẻ về skincare trên Facebook, bạn sẽ được các "tay chơi" chia sẻ cho nhiều món hời lắm đó.

2. Chịu khó mày mò làm đồ DIY

Tự làm đồ dưỡng da tại nhà, nhất là mặt nạ luôn là phương pháp làm đẹp nhanh chóng và tiết kiệm nhất đối với các bạn học sinh, sinh viên. Nếu da hơi thô ráp sần sùi, hãy rửa mặt bằng nước mát pha một ít giấm táo. Nếu có sẵn chanh và mật ong trong bếp, trộn với chút bột đất sét để tạo thành hỗn hợp mặt nạ làm sáng da. Còn nếu bạn pha cafe để uống mỗi ngày, giữ lại bã nhé vì đó chính là loại tẩy da chết vật lý toàn thân tuyệt vời nhất.

Lưu ý khi sử dụng đồ dưỡng da tự chế: Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu các thành phần sẽ phản ứng với nhau như thế nào và phản ứng với da của bạn ra sao. Ngay lập tức ngừng sử dụng nếu bạn nhận thấy bất kỳ kích ứng, đỏ, khô rát hoặc các bất thường nào khác.

3. Rủ bạn bè mua chung đồ dung tích lớn

Với đồ skincare, mua size to lúc nào cũng lợi hơn nhiều so với size nhỏ, vậy nên bạn sẽ tiết kiệm được kha khá khi rủ bạn bè mua chung. Thường kem dưỡng, mặt nạ, sữa tắm, dầu gội... size to sẽ rẻ hơn khi tính ra VNĐ/ml, cứ mua hẳn món nào "siêu to khổng lồ" về rồi chiết ra chai nhỏ share với bạn bè. Nhưng lưu ý là mỹ phẩm có hạn sử dụng rất nghiêm ngặt. Chỉ mua khi chắc chắn nó không phải là đồ cận date được xả kho nhé.

4. Chịu khó săn deal giảm giá

Vào dịp lễ, ngày kỉ niệm, các trang web bán mỹ phẩm, đồ dưỡng da luôn sale cực lớn, có thể lên tới 50 - 70%. Tích tiền rồi đợi đến ngày mở sale mua một thể bạn nhé. Đừng quên lên danh sách những thứ thật sự cần thiết để tránh rơi vào tình trạng vì rẻ nên cái gì cũng rước về, tưởng khôn ngoan ai ngờ lại nhận lại hàng tá thứ chả biết khi nào mới dùng tới.

Khi mua đồ đừng bao giờ quên hỏi nhân viên về vấn đề tích điểm. Việc đó không chỉ mang đến những ưu đãi mỗi tháng/mỗi năm mà còn là "tấm thẻ" chứng nhận bạn là khách hàng thân thiết của cửa hàng nữa.

5. Sử dụng sản phẩm đa năng

Lô hội là loại cây vạn năng. Nó là phương pháp làm dịu da cho hầu hết các trường hợp bỏng nhẹ, trộn với dầu dưỡng lại thành mặt nạ tóc hoặc mặt nạ dưỡng ẩm tốt cho da.

Bơ hạt mỡ cũng là một thành phần đa-zi-năng. Vừa dưỡng ẩm, vừa mờ sẹo lại vừa làm dịu da. Dùng bơ hạt mỡ để ủ tóc thì chẳng khác gì chăm sóc tại salon cả.

Một sản phẩm nhiều công dụng không thể không nhắc đến chính là hũ Vaseline nhỏ bé. Vừa làm son dưỡng môi buổi tối, vừa làm kem dưỡng hàng ngày lại vừa dùng để dưỡng dài lông mi.

Làm đẹp khi có điều kiện sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phải chi thật nhiều tiền mới sở hữu làn da đẹp. Một chút cần mẫn, một chút tinh tế sẽ giúp chúng mình tiết kiệm được một khoản kha khá mà vẫn thật là xinh.

Nguồn: TheKlog