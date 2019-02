Chẳng ai như "chị đẹp" Son Ye Jin: Trở lại trong năm 2018 với sự nghiệp nở rộ, tình duyên rộn ràng

Có thể nói trong số các nghệ sĩ nữ Hàn Quốc, đặc biệt là dàn "chị đại" tên tuổi, có màn trở lại trong năm 2018 thì "chị đẹp" Son Ye Jin là người thành công nhất. Với 2 tác phẩm điện ảnh đình đám cùng một bộ phim truyền hình ăn khách, Son Ye Jin đã trở thành đề tài bàn tán nhiều nhất của năm.

Tác phẩm truyền hình thành công ngoài mong đợi

So với những chị đại khác, Son Ye Jin trở lại với màn ảnh nhỏ xứ Hàn mà không hề có bất cứ sự lo lắng hay hồi hộp nào. Nữ diễn viên 37 tuổi từng cho biết bộ phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi là một bộ phim chị cảm thấy có nội dung thú vị nên mới đồng ý nhận lời. Thêm vào đó là việc được hợp tác cùng đạo diễn của phim là điều mà nữ diễn viên chú trọng nhất vì ông là người mà cô vẫn luôn muốn được cùng làm việc một lần.

Ban đầu, Son Ye Jin cùng "trai trẻ" Jung Hae In hoàn toàn không nghĩ rằng khi phim lên sóng sẽ trở thành đề tài bàn tán tâm điểm và đạt được những thành công ngoài sự mong đợi thế này. Một số lý do khiến họ nghĩ bộ phim lãng mạn này sẽ khó mà làm nên tiếng vang là bởi nội dung chuyện tình chị em lệch tuổi hoàn toàn không phải thể loại mà các khán giả xứ Hàn yêu thích. Ngoài ra thì những bộ phim lãng mạn chỉ xoay quanh chuyện yêu đương và gia đình cấm cản sẽ thiếu sự cao trào, kịch tính và khó giữ được lượng người xem cố định.

Ấy vậy mà ngay khi phim lên sóng, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đã chiếm lĩnh trọn BXH rating của màn ảnh nhỏ xứ Hàn thời điểm đó. Những tác phẩm truyền hình khác phát sóng cùng thời điểm cũng không địch nổi chỉ số truyền thông đỉnh cao ở cả BXH dành cho phim và BXH dành cho diễn viên nam - nữ. Đây cũng chính là điểm bắt đầu của chuỗi thành công liên tiếp mà Son Ye Jin đạt được trong năm 2018.

2 bộ phim điện ảnh bá chủ phòng vé

Sau thành công của phim truyền hình "mở hàng" cho năm 2018, Son Ye Jin không chần chừ mà tiếp tục tiến bước trên con đường trải đầy hoa với tác phẩm điện ảnh lãng mạn Và em sẽ đến. Màn kết hợp giữa "chị đẹp" Son Ye Jin cùng "anh đẹp" So Ji Sub đã tạo nên một làn sóng xu hướng đầy mạnh mẽ ngay khi phim ra rạp.

Dù Và em sẽ đến không phải một bộ phim có nội dung quá mới lạ, thậm chí tác phẩm này đã từng làm mưa làm gió trước cả khi được remake, tuy nhiên khi được trao vào tay Son Ye Jin và So Ji Sub thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi "đẹp hết phần thiên hạ" này đã thành công chiếm lĩnh phòng vé mùa hè.

Thậm chí vai diễn trong phim còn mang lại cho Son Ye Jin giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc trong một lễ trao giải phim điện ảnh vào dịp cuối năm. Cô quả thực đã có một bước tiến cực kỳ xa trong sự nghiệp điện ảnh 2018.

Tiếp theo đó, nữ diễn viên họ Son đã không để khán giả phải chờ đợi lâu bằng cách trở lại với màn ảnh rộng ngay với tác phẩm điện ảnh thứ 2 - Cuộc đàm phán sinh tử (The Negotiation). Lần này, Son Ye Jin không hợp tác với So Ji Sub nữa mà chuyển sang "cặp kè" cùng "nam thần" Hyun Bin. Có thể nói rằng cứ mỗi lần Son Ye Jin hợp tác với nam diễn viên nào thì đều làm nên một cặp đôi nhan sắc khó mà đánh bại được.

Khác hẳn với Và em sẽ đến, Cuộc đàm phán sinh tử thuộc thể loại hoàn toàn đối lập và là bộ phim đánh mạnh vào tâm lý người xem với những phân cảnh đầy kịch tính. Vào vai một nữ đàm phán viên với thần kinh thép, Son Ye Jin đã cùng Hyun Bin phối hợp ăn ý và làm nên một bộ phim hoàn hảo cả về diễn xuất lẫn phần nhan sắc.

Tuy bộ phim không đạt được bất cứ kỷ lục nào về mặt doanh thu phòng vé nhưng khán giả không thể phủ nhận rằng diễn xuất của Hyun Bin - Son Ye Jin vô cùng đỉnh cao. Thậm chí khi đóng phim họ còn không được gặp mặt nhau trực tiếp mà chỉ có thể đối thoại thông qua một màn hình TV nhỏ bé. Ấy vậy mà nữ ngôi sao cùng bạn diễn Hyun Bin vẫn đủ sức truyền tải được thông điệp phim và phối hợp với nhau cực ăn ý.

Tình duyên rộn ràng nhưng lại chẳng đi đến đâu

Không chỉ sự nghiệp rộn ràng mà cả đường tình duyên của Son Ye Jin cũng không kém phần đặc sắc. Dù là đầu năm 2018 hay 2019 thì nữ diễn viên vẫn luôn khiến các fan thấp thỏm lo âu vì liên tục dính tin đồn hẹn hò với các nam diễn viên điển trai đình đám.

Người đầu tiên nằm trong danh sách những ứng cử viên sáng giá cho vị trí "bạch mã hoàng tử" của Son Ye Jin chính là "trai trẻ" Jung Hae In. Phản ứng hóa học đỉnh cao của cặp đôi "tình chị duyên em" này khiến người xem không khỏi nghi ngờ rằng họ sẽ lại làm nên một cặp đôi Song - Song tiếp theo.

Ngay từ khi phim chưa kết thúc, hàng loạt tin đồn phim giả tình thật của cặp đôi này đã thi nhau nối đuôi lên mặt báo. Thậm chí những hình ảnh hậu trường của cặp đôi khi không có máy quay càng khiến khán giả sục sôi vì tình tứ hết phần thiên hạ. Tuy nhiên dù fan có trông đợi nhiều Son Ye Jin vẫn không chịu xác nhận chuyện yêu đương với chàng trai trẻ tuổi họ Jung. Và cứ thế chuyện tình của 2 người dần trôi vào quên lãng khi những tin đồn tình ái khác của nữ diễn viên cũng dần rộ lên.

Người tiếp theo được ghép đôi mạnh mẽ với Son Ye Jin không ai khác chính là "nam thần" Hyun Bin. Liên tục có những cử chỉ quan tâm thân thiết đến cô bạn diễn xinh đẹp, Hyun Bin ngay lập tức bị đẩy vào tin đồn "phim giả tình thật" cùng cô. Thay vì lên tiếng phủ nhận ngay lập tức, công ty chủ quản của cả 2 người đều chọn cách im thin thít mà không hề ló mặt ra để xác nhận bất cứ điều gì.

Sau khi bộ phim Ký ức Alhambra của Hyun Bin và Park Shin Hye lên sóng, tin đồn tình ái của Son Ye Jin với nam thần cũng tạm lắng xuống. Thế nhưng chỉ mới đây thôi, Hyun Bin lại bị bắt gặp đang đi siêu thị cùng Son Ye Jin ở trời tây. Các fan của cặp đôi này ngay lập tức tung ảnh chụp 2 người họ đang cùng nhau đi mua sắm. Tuy không có bất kỳ cử chỉ tình tứ gì dành cho nhau thế nhưng Hyun Bin và Son Ye Jin vẫn bị quy chụp là... bí mật hẹn hò tại Mỹ.

Khi các fan đang âm thầm cầu mong rằng 2 người hãy mau chóng xác nhận rằng đang hẹn hò đi thì phía công ty chủ quản của Hyun Bin lại dập tắt hy vọng của bao nhiêu người bằng cách phủ nhận chuyện hẹn hò của họ. Hyun Bin cho biết anh và Son Ye Jin không phải đi siêu thị riêng với nhau mà còn có vài người khác đi cùng họ. Tuy nhiên khi bị fan bắt gặp thì những người khác lại không hề xuất hiện trong khung hình, chính vì vậy mà thông tin đã bị nhầm lẫn.

Dù đã khẳng định rằng giữa 2 người chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết bình thường nhưng các fan vẫn không ngưng "đẩy thuyền". Họ còn liên tục cầu mong rằng Hyun Bin - Son Ye Jin hãy mau chóng về chung nhà để cùng... cạnh tranh với cặp đôi Song - Song trong cuộc đua xem con của cặp nào sẽ là "ứng cử viên" sáng giá nhất cho vị trí thủ khoa ngành "đầu thai".

Cứ nghĩ đến chuyện con của 2 cặp đôi này khi giới thiệu bản thân sẽ nói rằng: "Bố tớ là Hyun Bin, mẹ tớ là Son Ye Jin" hay "Bố tớ là Song Joong Ki, mẹ tớ là Song Hye Kyo" thì các fan đã thấy sung sướng tột độ. Hầu hết các fan đều cho rằng Son Ye Jin và Hyun Bin rồi cũng sẽ giống như cặp Song - Song mà thôi, đều là phủ nhận cho lắm vào rồi đột ngột tung tin kết hôn cho thiên hạ hết hồn.