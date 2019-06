Chăm kiểu gì thì chăm, quy trình skincare của bạn phải đủ 6 thành phần này thì mới mong có làn da đẹp toàn diện

1. Retinol: Làm giảm các nếp nhăn và trị mụn



Nếu có một thành phần nào đó được xưng danh là thuốc tiên giải quyết tất cả các vấn đề về lão hoá, nếp nhăn, đó chắc chắn là dẫn xuất của Vitamin A. Sau nhiều công trình nghiên cứu kì công, nó đã được chứng minh là có thể tái tạo collagen, làm mờ nếp nhăn, cải thiện kết cấu bề mặt da và điều trị mụn trứng cá hiệu quả.



Nếu như RetinA và Retinoic acid, 2 dẫn xuất phổ biến của Vitamin A hoạt động quá mạnh gây khô da và cần có đơn của bác bác sĩ mới mua được thì Retinol với nồng độ phù hợp lại dễ sử dụng hơn rất nhiều. Sau khoảng 8 đến 10 tuần, chúng mình sẽ nhận được những thay đổi tích cực rõ rệt.



Dù là sử dụng Retinol loại nào, nồng độ bao nhiêu thì các chuyên gia da liễu cũng khuyên bạn nên bôi thật từ từ. Chọn nồng độ nhẹ nhất để bắt đầu và mỗi tuần chỉ nên sử dụng một lần. Sau đó mới tăng tần suất lên. Hai thứ luôn luôn phải đi kèm với Retinol chính là kem dưỡng ẩm và kem chống nắng.



Sản phẩm gợi ý:

Lancôme Visionnaire Skin Solutions 0,2% Retinol Correcting Night Concentrate (Giá gốc: 1.444.000VNĐ): Kem dưỡng ẩm ban đêm với thành phần chính là 0,2% Retinol và Hyaluronic Acid giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn và các dấu hiệu lão hoá sớm.

2. Hyaluronic Acid: Thành phần dưỡng ẩm tuyệt vời



Những phân tử nhỏ xinh này giúp bôi trơn khớp và giữ cho da luôn căng bóng. Đây là một trong những chất làm ẩm da tốt nhất thế giới. Không những thế, HA còn kết hợp ăn ý với các thành phần dưỡng da khác. Ví dụ như bôi kem dưỡng ẩm chứa HA sau khi dùng Retinol giúp giảm tình trạng bong tróc, kích ứng. Thành phần này tuyệt vời ở chỗ, nó phù hợp với tất cả các loại da, dành cho mọi lứa tuổi.

Sản phẩm gợi ý:

L'Oreal Revitalift Derm Intensive Hyaluronic Acid Serum (Giá gốc: 697.000VNĐ): Em này chứa 1,5% HA dạng tinh khiết nên sẽ bổ sung độ ẩm cho da một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Nhà sản xuất cũng cam kết rằng không có paraben hay dầu khoáng trong công thức nên các bạn da nhạy cảm cũng có thể sử dụng vô tư

3. Vitamin C: Thành phần làm sáng da tốt nhất



Vitamin C là chất chống oxy hóa đáng kinh ngạc. Nó kích thích da sản xuất collagen, làm sáng da và mờ các đốm nâu. Để đạt được hiệu quả nhanh và rõ rệt nhất, chúng mình có thể tìm tới các sản phẩm chứa % Vitamin C cao nhưng đừng quá mức 20% nhé.

Tuy vậy, Vitamin C vẫn có nhược điểm là dễ bị oxy hoá khi tiếp xúc với không khí và ánh sáng. Chính vì lý do này mà em nó thường được sản xuất trong các chai thuỷ tinh tối màu, bao bì kín. Chúng mình khi sử dụng nên quấn một lớp giấy bạc xung quanh chai và bảo quản trong tủ lạnh. Vitamin C khi đã ngả vàng không nên sử dụng nữa.

Một lưu ý nhỏ là không sử dụng Vitamin C cùng lúc với Retinol và nhớ bôi kem chống nắng đều đặn nhé. Em nó khi được dùng chung với kem chống nắng sẽ làm tăng khả năng bảo vệ da.

Sản phẩm gợi ý:

SkinCeuticals C E Ferulic (Giá gốc: 3.860.000VNĐ): Đến tận bây giờ đây vẫn là sản phẩm chứa Vitamin C thành công nhất trong làng dưỡng da. Vitamin C nồng độ cao được kết hợp với Vitamin E, Ferulic Acid không chỉ làm tăng khả năng sản sinh collagen mà còn giúp em nó làm chậm quá trình bị oxy hoá.

4. Peptide: Thành phần làm săn chắc da

Nhiệm vụ của Peptide với da cũng như xi măng trong ngành xây dựng vậy, chúng gắn kết các viên gạch lại với nhau một cách chắc chắn. Peptide kích thích da sản sinh collagen, tăng tốc độ tự chữa lành vết thương và làm kết cấu da săn chắc, trẻ trung hơn. Hãy thêm ngay Peptide vào chu trình dưỡng da khi bắt đầu nhận thấy da không còn đàn hồi tốt và căng bóng như thời đỉnh cao nhan sắc tuổi 20.

Sản phẩm gợi ý:

Peter Thomas Roth Peptide 21 Lift & Firm Moisturizer (Giá gốc: 1.767.000VNĐ): Sản phẩm này có công thức gồm 221 loại Peptide giúp dưỡng ẩm và làm săn chắc da. Dùng kiên trì sẽ thấy da mặt được nâng cơ rõ rệt.

5. Salicylic Acid (BHA): Trị mụn trứng cá

"Salicylic acid là một acid tan trong dầu, vì vậy nó có thể thâm nhập vào sâu lỗ chân lông để làm sạch và lấy sạch bụi bẩn" - bác sĩ da liễu nổi tiếng Fredric Brandt nhận định. Ngoài các trường hợp bị mụn do rối loạn nội tiết thì hầu như nguyên chính gây nên mụn nhọt chính là bí tắc lỗ chân lông. Các bạn không bị mụn cũng nên thêm BHA và chu trình dưỡng da để da sáng mịn hơn. Nồng độ BHA thích hợp trong mọi sản phẩm là từ 0,5% đến 2%.

Sản phẩm gợi ý:

Clinique Clarifying Lotion 1.0 Twice A Day Exfoliator (Giá gốc: 523.000VNĐ): Sản phẩm này là một trong những mặt hàng bán chạy nhất của Clinique. Ngoài BHA, em nó còn chứa chiết xuất cây phỉ giúp loại bỏ tế bào chết và làm sạch sâu. Sản phẩm phù hợp với các bạn da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu.

6. Alpha Hydroxy Acid (AHA): Làm mịn da

AHA đảm đương nhiệm vụ lấy đi các tế bào già cỗi trên bề mặt da, làm da mịn màng và tươi sáng hơn. Em nó có mặt trong những sản phẩm peel da hoá học nồng độ cao đến các sản phẩm serum nồng độ thấp có thể sử dụng mỗi đêm. Các chuyên gia cũng khuyên là nếu bạn đang sở hữu làn da quá nhạy cảm thì nên thử sử dụng Acid Lactic dịu nhẹ trước khi dùng sang AHA.

Sản phẩm gợi ý:

Paula’s Choice Resist Daily Smoothing Treatment With 5% AHA (Giá gốc: 744.000VNĐ): Nồng độ AHA của sản phẩm này là 5%, khá dịu nhẹ nên thích hợp với những người mới bắt đầu. Em nó có mùi trái cây, bôi lên da sẽ có cảm giác hơi nhờn dính nhưng sẽ hết hoàn toàn sau 5 phút. Sau 1 tháng sử dụng những vùng da dễ sần sùi như cằm, cánh mũi sẽ mịn màng hơn rất nhiều.

Theo Glamour