"Chạm đến trái tim": Yoo In Na dính nghi án sử dụng chất cấm, sự nghiệp tụt dốc không phanh

Qua lời giới thiệu về nội dung phim, khán giả hẳn sẽ rất khó hiểu rằng một "nữ thần vũ trụ" như Oh Yoon Seo (Yoo In Na) vì sao lại để sự nghiệp tụt dốc không phanh khi đang ở đỉnh cao của làng giải trí. Thế nhưng xem xong tập 1 của Chạm đến trái tim - Touch your heart thì khán giả đã ngộ ra được một chân lý rằng cô nàng này thất bại không phải vì xui xẻo hay bị hại mà là vì... diễn quá dở.

Oh Yoon Seo ngoài sắc đẹp ra thì... chỉ có diễn dở tệ mà thôi. Chẳng những thế, cô nàng còn vô tình dính vào scandal và bị nghi ngờ có sử dụng chất cấm là ma túy. Kể từ đó, sự nghiệp cô nàng bị "đóng băng". Suốt 2 năm trời không có bất cứ lời mời đóng phim nào. Chẳng những vậy, các hợp đồng quảng cáo trước đó hay mời cô làm người mẫu đại diện cũng đồng loạt hủy hợp đồng trước thời hạn. Oh Yoon Seo từ đỉnh cao đã trượt dài trên con đường scandal và cuối cùng là dừng lại ở vị trí thư ký cho luật sự đẹp trai, lạnh lùng Kwon Jung Rok (Lee Dong Wook).

Cách duy nhất để Oh Yoon Seo quay lại với showbiz là tham gia bộ phim mà cô bất chấp đoạt được bằng mọi cách. Dù biên kịch của bộ phim này tỏ vẻ "khinh bỉ ra mặt" khi gặp Oh Yoon Seo vì biết cô vừa diễn dở lại có đời tư không sạch sẽ nhưng vì Yoon Seo cứ nũng nịu năn nỉ, cuối cùng nữ biên kịch cũng đồng ý. Nhưng Oh Yoon Seo chỉ có thể đóng nữ chính của phim này với mọto điều kiện đó chính là cô phải đến văn phòng luật và làm việc ở đó 3 tháng để trải nghiệm cuộc sống của một nữ luật sư.

Ban đầu Yoon Seo nằng nặc phản đối, một nữ thần vũ trụ như cô làm sao có thể cam chịu làm trợ lý cho một luật sư được? Thế nhưng khi nghe nói đây có thể là bộ phim và cũng là cơ hội cuối cùng để cô quay trở lại showbiz, Oh Yoon Seo liền thay đổi thái độ. Nếu để vụt mất cơ hội lần này, cô sẽ phải đợi thêm ít nhất là 2 năm nữa.

Thế nhưng liệu lần trải nghiệm này có thật sự đưa Oh Yoon Seo trở lại với sự nghiệp hoành tráng trước đó của cô hay không? Đón xem những tập tiếp theo của Chạm đến trái tim được phát sóng định kỳ vào lúc 21g30 (giờ địa phương) thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền hình cáp tvN.