"Chạm đến trái tim": Lee Dong Wook cực "phũ", tuyên bố thích phụ nữ nhưng chắc chắn không thích Yoo In Na

Đúng như dự đoán của khán giả, mối quan hệ đầu tiên khi mới gặp nhau của Kwon Jung Rok (Lee Dong Woo) và Oh Yoon Seo (Yoo In Na) trong tập 1 Chạm đến trái tim - Touch your heart chính là oan gia. Trong khi Yoon Seo cố gắng để trở thành một thư ký thực thụ thì Jung Rok lại có xu hướng... ghét bỏ cô nàng.

Tập 1 "Chạm đến trái tim": Yoo In Na bị Lee Dong Wook "phũ" thậm tệ

Ngày đầu tiên đi làm, Yoon Seo diện bộ cánh lộng lẫy chẳng khác nào đi thảm đỏ. Chẳng những vậy, đó lại còn là bộ váy bó ngắn cũn với phần cổ áo rộng đầy gợi cảm. Lần đầu gặp gỡ, Jung Rok đã chẳng thân thiện gì mà còn tỏ ra lạnh lùng, đáng ghét. Anh chẳng quan tâm đến việc Yoon Seo là ai, đã nổi tiếng thế nào mà chỉ quan tâm đến việc cô biết làm những gì. Vốn ăn không ngồi rồi, diễn viên còn làm chưa xong thì thử hỏi Yoon Seo sao có thể làm được thư ký?

Nhận cuộc gọi không được, photo văn bản cũng không biết làm, ngay cả việc cúi xuống nhặt hồ sơ bị rơi dưới sàn cô cũng phải loay hoay cả buổi vì bộ váy ngắn cũn cỡn của mình. Cuối cùng Jung Rok đành để Yoon Seo ngồi yên đó... chơi. Anh thà tự mình làm cho nhanh còn hơn nhờ cô thư ký đỏng đảnh này.

Lạnh lùng là thế nhưng Jung Rok lại rất để ý những lời Yoon Seo nói. Khi cô nàng buồn rầu vì không thể ra nhà hàng ăn một mình, sợ mọi người nhìn thấy sẽ bàn tán, Jung Rok đã ghi nhớ điều đó. Sau khi ra ngoài ăn trưa với khách hàng, anh đã ghé mua cơm trưa cho Yoon Seo. Nào ngờ về đến văn phòng, cô nàng lại đang bận rộn trò chuyện rôm rả với các đồng nghiệp khác. Có lẽ cảnh này khiến Jung Rok thấy tự ái và có chút hờn dỗi nên anh đã giấu luôn phần cơm trưa mà không đưa cho cô. Ngược lại, anh còn lớn tiếng phê bình khiến Yoon Seo vô cùng tức giận.

Qua ngày hôm sau, dù đã cố gắng thay đổi trang phục gọn gàng để dễ dàng làm việc hơn nhưng Yoon Seo lại mắc phải một sai lầm khác. Xung phong dọn bàn làm việc giúp luật sư Kwon nhưng cuối cùng lại làm thất lạc hồ sơ mà anh đang cần gấp, cô nàng lại nhận lấy cơn giận trút xuống từ Jung Rok. Thái độ luôn căng thẳng và khó khăn của Jung Rok khiến Yoon Seo cho rằng anh chàng bị... gay và có xu hướng căm ghét phụ nữ. Nào ngờ Jung Rok ngay lập tức tiến đến kề sát mặt mình vào mặt cô và tuyên bố chắc nịch: "Tôi thích phụ nữ, rất thích nữa là đằng khác. Nhưng tôi không quan tâm tới cô!".

Mới tập đầu tiên mà mối quan hệ giữa họ đã căng thẳng thế này, liệu chuyện tình yêu giữa Jung Rok và Yoon Seo sẽ phát triển thế nào đây? Đón xem những tập tiếp theo của Chạm đến trái tim được phát sóng định kỳ vào lúc 21g30 (giờ địa phương) thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền hình cáp tvN.