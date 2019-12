Chai nước hoa siêu đắt Ngọc Trinh order chưa kịp “đập hộp” thì Trấn Thành đã đi trước một bước

Ngọc Trinh có thể nhiều túi hơn, nhiều giày hiệu hơn nhưng nếu "so kè" về nước hoa thì Trấn Thành hẳn là "ông trùm" của showbiz. Nam MC nhiều lần gây sốt khi khoe tủ nước hoa hoành tráng bạc tỷ mà người khác chưa chắc đã dám mơ. Thế vì sao Trấn Thành không làm clip đập hộp "xôm tụ" như Ngọc Trinh hay đơn giản là "đu đưa" theo trend đập hộp? Có thể là đắt show quá nên Trấn Thành chưa có thời gian thôi chứ với hàng trăm lọ nước hoa sở hữu thì video đập hộp của anh chắc sẽ "lên sóng" không hồi kết.



Mới đây thôi, Trấn Thành cũng có màn khoe nước hoa sang chảnh trên Instagram khiến dân tình không thể không chú ý. Ông xã Hari Won chính thức cầm trên tay lọ nước hoa đẳng cấp, xa xỉ giá gần 75 triệu đồng của Roja Dove, thương hiệu nước hoa đắt đỏ đến từ Anh Quốc. Được biết, đây là lọ nước hoa đắt nhất của nhãn hàng và cũng vô cùng hiếm khi không phải có tiền là mua được ngay. Bởi chúng được sản xuất ra với số lượng cực kì hạn chế.

Thế mới thấy, độ hiếm và mức giá đã nâng giá trị của chai nước hoa lên nhiều lần và khiến nó trở thành khao khát của những tay chơi nước hoa thứ thiệt. Dĩ nhiên, nếu là màn khoe đồ hiệu bình thường thì Trấn Thành đã không hào hứng đến thế bởi từ hộp đựng bên ngoài đến chai nước hoa đều có chữ ký của người sáng lập Roja Dove, đây là điều không phải khách hàng nào cũng vinh dự có.

Nam MC không giấu được niềm vui và bày tỏ rằng: "OMG! Finally, he signed for me after I finished my full-line Roja Perfume. There he is!!! ROJA DOVE - King of perfume - boss of the most expensive, exclusive, luxury and finest perfume in the world." (tạm dịch: Trời đất ơi! Cuối cùng thì ông ấy cũng đã ký tên lên chai nước hoa của tôi sau khi tôi đã sở hữu trọn bộ dòng sản phẩm cao cấp Roja Perfume. Ông ấy – Roja Dove chính là ông vua của nước hoa, chủ của những chai nước hoa đắt đỏ, độc đáo, sang trọng và tốt nhất thế giới".

Cuối tháng 10, Ngọc Trinh cũng từng nhắc đến chai nước hoa này trên story Instagram với dòng chia sẻ đang đợi hàng về. Dù chưa biết đến bây giờ hàng của Ngọc Trinh đã về chưa nhưng không hề thấy người đẹp nhắc đến nữa. Vậy là, Trấn Thành đã đi trước Ngọc Trinh một bước, thậm chí còn khoe nước hoa có chữ ký xịn sò.

Dòng nước hoa Roja Dove được Trấn Thành sở hữu không ít.